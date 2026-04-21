Η Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκε η χώρα με την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για το 2026, σύμφωνα με τη νέα έρευνα Global Life-Work Balance Index 2025. O Δείκτης έλαβε υπόψη παράγοντες όπως οι ημέρες άδειας, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η δημόσια ασφάλεια και οι μέσες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα. Στην κορυφή βρέθηκαν χώρες με ιδιαίτερα γενναιόδωρες πολιτικές για άδειες και παροχές προς τους εργαζόμενους. Στην 20η θέση της λίστας που παρουσιάζει η Daily Mail είναι η Ελλάδα.

1. Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία συγκέντρωσε 86,59 βαθμούς στα 100, χάρη στις ευνοϊκές διατάξεις για άδειες και αναρρωτικές. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται τέσσερις εβδομάδες πληρωμένης άδειας για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο απασχόλησης και έως δέκα ημέρες αναρρωτικής άδειας μετά από έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Η πολιτική είναι ευέλικτη, καθώς οι ημέρες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη φροντίδα συζύγου ή παιδιού. Οι γονείς που αποκτούν παιδί δικαιούνται έως 26 εβδομάδες γονικής άδειας με αποδοχές, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

2. Ιρλανδία

Η Ιρλανδία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 81,17 βαθμούς. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης δικαιούνται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες βασικής άδειας, ενώ οι έγκυες εργαζόμενες λαμβάνουν έως 26 εβδομάδες πλήρως πληρωμένης άδειας μητρότητας και 16 επιπλέον εβδομάδες χωρίς αποδοχές.

3. Βέλγιο

Το Βέλγιο, με 75,91 βαθμούς, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν 20 έως 24 ημέρες άδειας ετησίως, ανάλογα με το ωράριό τους, ενώ η άδεια μητρότητας διαρκεί τουλάχιστον δέκα εβδομάδες. Το Ταμείο Υγείας καλύπτει έως και το 82% του μισθού τον πρώτο μήνα.

4. Γερμανία

Η Γερμανία συγκέντρωσε 74,37 βαθμούς και προσφέρει τουλάχιστον 20 ημέρες άδειας τον χρόνο, καθώς και εννέα αργίες μετ’ αποδοχών. Οι μητέρες μπορούν να λάβουν έως έξι εβδομάδες άδεια πριν τον τοκετό και οκτώ μετά, ενώ οι γονείς έχουν δικαίωμα για άδεια έως και 36 μηνών.

5. Νορβηγία

Με 74,20 βαθμούς, η Νορβηγία βρίσκεται στην πέμπτη θέση και ξεχωρίζει για την πιο γενναιόδωρη πολιτική γονικής άδειας: 54 εβδομάδες με το 80% του μισθού ή 44 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των δύο γονέων.

6. Δανία

Η Δανία, με 73,76 βαθμούς, προσφέρει πέντε εβδομάδες πληρωμένης άδειας και πλήρεις αποδοχές κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας, ανεξαρτήτως διάρκειας εργασίας. Η άδεια μητρότητας φτάνει τις 18 εβδομάδες, ενώ οι πατέρες μπορούν να λάβουν έως 16 εβδομάδες χωρίς αποδοχές.

7. Καναδάς

Ο Καναδάς συγκέντρωσε 72,89 βαθμούς. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται δύο εβδομάδες πληρωμένης άδειας μετά τον πρώτο χρόνο, τρεις μετά τα πέντε χρόνια και τέσσερις μετά τη δεκαετία. Η άδεια μητρότητας κυμαίνεται από 15 έως 35 εβδομάδες, ανάλογα με την επαρχία.

8. Αυστραλία

Η Αυστραλία, με 71,53 βαθμούς, προσφέρει τέσσερις εβδομάδες πληρωμένης άδειας για υπαλλήλους και πέντε για εργαζόμενους σε βάρδιες. Οι γονείς μπορούν να λάβουν έως δύο χρόνια άδεια άνευ αποδοχών και 20 εβδομάδες πληρωμένης άδειας, μοιρασμένες μεταξύ τους.

9. Φινλανδία

Η Φινλανδία, με 71,42 βαθμούς, επιτρέπει 24 έως 30 ημέρες πληρωμένης άδειας και 11 δημόσιες αργίες. Οι μητέρες δικαιούνται έως 105 ημέρες άδειας χωρίς αποδοχές, ενώ οι πατέρες έως 54 ημέρες. Η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει μέρος του εισοδήματος κατά τη διάρκεια της άδειας.

10. Ισπανία

Η Ισπανία συμπληρώνει τη δεκάδα με 70,53 βαθμούς. Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν 23 ημέρες πληρωμένης άδειας και 14 αργίες. Η άδεια μητρότητας διαρκεί 19 εβδομάδες, με πλήρεις αποδοχές από την Κοινωνική Ασφάλιση, ενώ οι γονείς μπορούν να τη διαχειριστούν ευέλικτα μέσα στον πρώτο χρόνο του παιδιού.

Πηγή: Daily Mail