Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στη χαλάρωση των κανόνων για τις εξαγωγές όπλων, τερματίζοντας μια πολιτική δεκαετιών που περιόριζε αυστηρά τέτοιες δραστηριότητες. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για τη χώρα, η οποία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είχε υιοθετήσει βαθιά ειρηνιστική στάση.

Η de facto εγκατάλειψη της πολιτικής αυτοπεριορισμού στις εξαγωγές θανατηφόρων όπλων ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο της Ιαπωνίας στη διεθνή αγορά της στρατιωτικής βιομηχανίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας στην Ασία και πέραν αυτής.

«Χάρη σε αυτή τη μερική αναθεώρηση των ‘τριών αρχών’ που σχετίζονται με τη μεταφορά εξοπλισμών και τεχνολογιών της άμυνας και των συναφών κανόνων, θα γίνει πλέον καταρχήν εφικτό να εγκρίνονται μεταφορές αμυντικών εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων προϊόντων», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, η αλλαγή πολιτικής έχει ήδη εγκριθεί τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ιαπωνικό συμβούλιο εθνικής ασφαλείας. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, γνωστή για τις υπερεθνικιστικές της θέσεις, υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και ταυτόχρονα θα δώσει ώθηση στη βιομηχανία άμυνας, καθιστώντας την μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

«Μέχρι σήμερα, η μεταφορά στο εξωτερικό ολοκληρωμένων προϊόντων κατασκευασμένων στην εθνική επικράτεια περιοριζόταν στους τομείς της έρευνας και της διάσωσης, των μεταφορών, της επιτήρησης και του αγώνα κατά των ναρκών», ανέφερε η κ. Τακαΐτσι μέσω X. Όπως πρόσθεσε, «χάρη σε αυτή την τροποποίηση, η μεταφορά κάθε αμυντικού εξοπλισμού θα γίνει καταρχήν εφικτή».

Ενίσχυση δεσμών και αντιδράσεις στο εσωτερικό

Οι υποστηρικτές της νέας πολιτικής εκτιμούν ότι, αν και οι εξαγωγές όπλων δεν θα αυξηθούν άμεσα, η Ιαπωνία θα ενταχθεί πιο ενεργά στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό, όπως υποστηρίζουν, θα ενισχύσει τους αμυντικούς, διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς της χώρας με τους συμμάχους της, σε μια περίοδο αυξανόμενης περιφερειακής αστάθειας.

Ωστόσο, η κυβερνητική απόφαση προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό. Μέρος της ιαπωνικής κοινής γνώμης εκφράζει ανησυχία ότι η νέα πολιτική υπονομεύει τη φιλειρηνική παράδοση της χώρας. Επικριτές της κ. Τακαΐτσι κάνουν λόγο για ανεπανόρθωτο πλήγμα στην πορεία ειρήνης που ακολούθησε η Ιαπωνία μετά το 1945.