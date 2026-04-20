Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, υποστήριξε ότι οι εθνικές εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες», διατυπώνοντας έναν ισχυρισμό που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η δήλωση έγινε τη Δευτέρα (20/04/2026) κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» του Open.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα το πω ανοιχτά, οι εκλογές του 2023 ήταν “πειραγμένες”. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση». Παράλληλα, εξέφρασε απορία για την αλλαγή των εκλογικών αποτελεσμάτων σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε σύστημα επηρεασμού της κοινής γνώμης. Όπως είπε, οι σχετικές επισημάνσεις είχαν γίνει ήδη από το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, με στόχο —σύμφωνα με τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου— την αντικατάσταση του συστήματος της απλής αναλογικής.

Στις εκλογές του Μαΐου 2023, η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε ποσοστό 40,79%, ενώ τον Ιούνιο έλαβε 40,56%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 20,07% στην πρώτη αναμέτρηση και 17,83% στη δεύτερη.