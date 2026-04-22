Στη Θεσσαλονίκη μουσικοί του δρόμου δέχτηκαν πρόστιμο 300 ευρώ. Όπως μετέδωσε τo ΜEGA, το πρόβλημα δεν ήταν η μουσική τους, αλλά η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ηχείων, κάτι που πλέον απαγορεύεται από κανονιστική του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από πολλές καταγγελίες, ιδίως για την παραλία.

Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν στοχεύει αποκλειστικά τους μουσικούς του δρόμου, αλλά γενικότερα περιπτώσεις που προκαλείται όχληση από ηχοσυστήματα.

Μέσα σε ένα μήνα έχουν βεβαιωθεί περίπου 10 πρόστιμα για χρήση ηχείων, ενώ στην περίπτωση του εν λόγω συγκροτήματος, το πρόστιμο θα ανακληθεί, καθώς τους επιβλήθηκε χωρίς προηγούμενη σύσταση, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τους συμβούλεψε να κάνουν ένσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφού η είδηση έγινε γνωστή, είχαν συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργο Δημαρέλο και το ζήτημα λύθηκε.

Όπως λένε οι δύο μουσικοί, δεν γνώριζαν ότι άλλαξε η κανονιστική για τη Νέα Παραλία, όπου πλέον οι μουσικοί του δρόμου δεν μπορούν να έχουν μικροφωνική εγκατάσταση.

Ο Γ. Δημαρέλος με δημόσια τοποθέτησή του τόνισε πως «ως δημοτική αρχή είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων». Έτσι, αναμένεται να γίνει ένσταση από τους δύο μουσικούς και το πρόστιμο να διευθετηθεί.

«Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ…»

Οι δύο μουσικοί περιέγραψαν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα και ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη στήριξη και την αλληλεγγύη που επέδειξε.

Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν.

Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. (Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ , αλλά μας έκαναν χάρη οι γλυκουλιδες)

Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλεον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στη παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνικη στη παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο εντωμεταξυ, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στη παραλιακή.

Παρόλαυτα, αφού κόπηκε το πρόστιμο, δεν σταματήσαμε να τραγουδάμε. Λέμε, τώρα το κακό έγινε, ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό για το οποίο ζούμε. Αφού δε μας φέρανε (ακόμα) το πιστόλι στο κρόταφο, επειδή τολμάμε να τραγουδήσουμε με μικρόφωνο, ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε.

Να πούμε κάπου εδώ πως η στήριξη από τον κόσμο όταν έγινε το συμβάν αλλά και έπειτα, ήταν τεράστια. Δεν το περιμέναμε καθόλου και είμαστε ακόμα πολύ συγκινημένοι.

Ευχαριστούμε ταπεινά και από καρδιάς για αυτή την μεγάλη αγκαλιά και για την οικονομική στήριξη. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε ένσταση για το πρόστιμο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η στήριξη σας όμως είναι η δύναμή μας , και τουλάχιστον παρακαλούμε να κοινοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το περιστατικό. Είστε η δύναμη μας.

Εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε, όσο και αν ενοχλούμε, γιατί αυτό ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.

Λεγόμαστε Yilturum, είμαστε η Ευαγγελία και ο Γιώργος, αγαπάμε τη μουσική και κάνουμε ο,τι καλύτερο μπορούμε για να την εξυπηρετούμε.