Αυξημένη κίνηση υπάρχει σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής με τα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στον Κηφισό. Στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος των Σεπολίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά προβλήματα σημειώνονται από την περιοχή του Πάρκου Τρίτση έως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Θηβών, κυρίως στο τμήμα προς Αιγάλεω, καθώς και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Έντονη είναι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, αρχίζει να επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Γαλατσίου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Και στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15′-20′ από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.