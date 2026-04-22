Συνάντηση με τρεις υπουργούς θα έχει σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι η οποία αυτή την ώρα βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ προανήγγειλε ότι αύριο θα μπορεί να πει περισσότερα από το Φόρουμ των Δελφών. Μετά τη συγκεκριμένη συνάντηση θα κάνει επίσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πριν συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλώριδη η κυρία Κοβέσι δήλωσε: “ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς , υπουργό Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».

Οπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της για tanea.gr η Μίνα Μουστάκα, οι προβολείς της δημοσιότητας εκ των πραγμάτων είναι στραμμένοι όχι μόνο στη συνάντηση αυτή αλλά και στην αυριανή τοποθέτηση της και σε όσα θα πει από τον forum των Δελφών . Η παρουσία της Λάουρας Κοβέσι στη χώρα μας συμπίπτει όχι μόνο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που σηματοδοτούν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίστηκαν οι εντεταλμενοι ευρωπαιοι συνάδελφοί της Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, αλλά και με τις επιθέσεις που δέχεται ο ίδιος θεσμός της ευρωπαϊκής εισαγγελίας από πολιτικούς σε μια χρονική συγκυρία μάλιστα που είναι σε εξέλιξη και άλλες σημαντικές δικογραφίες οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων εισαγγελέων πέραν του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, η άφιξη Κοβέσι στην Ελλάδα συμπίπτει και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει, μετά την αποστολή της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, για την παράταση της απόσπασης των τριών εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, απόφαση που αναμένεται εντός του Μαΐου που ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες. Εδώ βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι η θητεία των τριών εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων ( Πόπης Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλεια Θάνου) έχει ήδη ανανεωθεί απο το Κολλέγιο των Ευρωπαίων και οι Έλληνες εισαγγελείς έχουν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το σημαντικό τους έργο.

Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να τεθεί στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης, καθώς το υπουργείο δεν μπορεί να παρέμβει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την κρίση των μελών του οποίου ουδείς μπορεί να γνωρίζει και να προδικάζει .

Σε ό,τι αφορά το αίτημα που είχε θέσει η Λάουρα Κοβέσι τον περασμένο Οκτώβριο στον υπουργό δικαιοσύνης όταν είχε βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα αναφορικά με τη αύξηση της δύναμης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτό έχει ικανοποιηθεί ήδη καθώς έχει αποφασιστεί να ενισχυθεί η ομάδα των εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων με τρεις ακόμα εθνικούς εισαγγελικούς λειτουργούς που θα συνδράμουν στη διερεύνηση των ανοιχτών και σοβαρών δικογραφιών.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στην αυριανή τοποθέτηση της που κατά πληροφορίες θα δώσει θεσμικές απαντήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους Έλληνες εισαγγελείς , το έργο των οποίων μάλιστα είχε εξάρει και στη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψης της .