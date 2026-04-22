Η Νορβηγία αλλάζει τον χάρτη των ευρωπαϊκών μετακινήσεων με ένα έργο που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ: την υποθαλάσσια σήραγγα Rogfast. Με μήκος 26,7 χιλιομέτρων και βάθος 392 μέτρων, το έργο αυτό προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2033 και θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη και βαθύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο.

Η σήραγγα, με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, θα συνδέει άμεσα τους δήμους Randaberg και Bokn, διευκολύνοντας χιλιάδες κατοίκους που σήμερα εξαρτώνται από φέρι μποτ. Οι διαδρομές αυτές συχνά καθυστερούν ή ακυρώνονται λόγω κακοκαιρίας, γεγονός που δυσχεραίνει τις οδικές μετακινήσεις στη δυτική ακτή της χώρας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το ταξίδι θα μειωθεί δραστικά, καθώς η διαδρομή θα μπορεί να πραγματοποιείται σε περίπου 35 λεπτά, εξοικονομώντας έως και έντεκα ώρες. Η σήραγγα θα συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο E39, μειώνοντας στο μισό τον χρόνο μετακίνησης ανάμεσα στο Trondheim και το Kristiansand, δύο από τις σημαντικότερες πόλεις της Νορβηγίας.

Το έργο Rogfast αποτελεί μια μεγα-επένδυση ύψους περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να καλύψει το 40% του κόστους, ενώ το υπόλοιπο ποσό και τα έξοδα συντήρησης θα αποπληρωθούν μέσω διοδίων από τους οδηγούς που θα χρησιμοποιούν τη σήραγγα.

Η Νορβηγία πρωτοπόρος στις υποθαλάσσιες σήραγγες

Η χώρα διαθέτει μακρά εμπειρία σε έργα αυτού του είδους. Το σημερινό παγκόσμιο ρεκόρ υποθαλάσσιας σήραγγας ανήκει επίσης στη Νορβηγία, με το Ryfylketunnelen, που εγκαινιάστηκε το 2019. Το έργο έχει μήκος άνω των 14 χιλιομέτρων και κόστος επένδυσης 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, η Νορβηγία κατέχει και τη μεγαλύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο, τη γνωστή Laerdal. Με μήκος 24,5 χιλιομέτρων, η σήραγγα αυτή διασχίζεται σε περίπου είκοσι λεπτά και προσφέρει στους οδηγούς συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και πλήρως εξοπλισμένες ζώνες έκτακτης ανάγκης κάθε 500 μέτρα.