Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζει ότι η επικοινωνία και ο συντονισμός των αστυνομικών υπηρεσιών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή τους ικανότητα. Η ανακοίνωση έρχεται σε απάντηση δημοσιεύματος εφημερίδας, το οποίο υποστήριζε ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε πρόβλημα στο σύστημα επικοινωνίας, επηρεάζοντας τις μάχιμες υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, «η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών».

Η ανακοίνωση τονίζει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας πλήρως τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι διατηρείται η πλήρης επάρκεια και η διαρκής επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Όπως καταλήγει το Αρχηγείο, «η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών».