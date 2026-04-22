Δύο οι ειδήσεις που «βγήκαν» τις τελευταίες ημέρες, ειδήσεις που σχετίζονται με την ελληνική διαιτησία. Αρχικά, η γνωστοποίηση πως δεν θα σφυρίξει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ρέφερι από τα μέρη μας.

Τι κι αν έχει γιγαντωθεί το Μουντιάλ; Κάποια πράγματα μένουν ίδια, στάσιμα ύδατα στους χώρους (και) της διαιτησίας. Ολες οι συνομοσπονδίες εκπροσωπούνται, άρα θα δούμε διαιτητές από τη Νότια Αφρική και τη Σαουδική Αραβία, από το Ουζμπεκιστάν και την Ιορδανία.

Η δε Ευρώπη εκπροσωπείται από 26 άτομα και αυτά αφορούν και όσους θα είναι στο VAR. Εκεί, είχε ελπίδες να βρεθεί ο Αγγελος Ευαγγέλου αλλά έμεινε τελικά έξω από τους συνολικά 52 πρώτους διαιτητές, 88 βοηθούς και 30 διαιτητές VAR από όλες τις συνομοσπονδίες. Ο Κολίνα που εν τέλει αποφασίζει για τη FIFA είχε διαφορετική άποψη.

Στον Ευαγγέλου, ωστόσο, το χάπι λες και «χρυσώθηκε», καθώς τον όρισαν οι εδώ αρμόδιοι ως τον διαιτητή που θα δώσει το παρών στον τελικό Κυπέλλου στον Βόλο. Σύμφωνοι, δεν είναι το ίδιο, αλλά ο συγκεκριμένος διαιτητής δείχνει αυτή τη στιγμή να παίρνει το σχετικό προβάδισμα έναντι των συναδέλφων του.

Ο δε ορισμός του, έδωσε την ευκαιρία στον σύνδεσμο των ελλήνων διαιτητών να εκδώσει ανακοίνωση και πέρα από τα συγχαρητήρια στον Ευαγγέλου, θέλησαν οι διαιτητές «να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Γκαγκάτση, καθώς και προς τον κ. Λανουά της ΚΕΔ, για το συνολικό πλαίσιο διαιτητικών ορισμών που εφαρμόστηκε στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς και για την απόφασή τους να οριστεί αμιγώς ελληνική διαιτητική ομάδα στον τελικό».

Ωραία όλα αυτά. Να δίνει ο ένας συγχαρητήρια στον άλλο. Μήπως να κοιταχθούν όλοι στον καθρέπτη της αλήθειας; Τι ακριβώς έχει πετύχει ο κ. Λανουά; Δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα το γεγονός πως εκτός του Κολίνα μάλλον του γύρισε την πλάτη και ο Ροσέτι, ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της UEFΑ;

Που δεν έκρινε ο ιταλός διαιτητάνθρωπος ικανούς τους έλληνες ρέφερι, άρα «αδειάζει» τον «δικό του» Λανουά και το έργο που κάνει στην Ελλάδα; Γιατί ουσιαστικά, μιλά για μηδαμινή εξέλιξη των ελλήνων διαιτητών σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τα άλλα, πολλά μπράβο από όλους προς όλους. Ωραία στάση. Αραγε, αν ήταν ένα κλασικό ντέρμπι στον τελικό του Κυπέλλου, τότε θα οριζόταν ο Ευαγγέλου (ή ο κάθε Ευαγγέλου) ή θα φέρναμε διαιτητή από το εξωτερικό; Για να σταματήσει το δούλεμα, δηλαδή.