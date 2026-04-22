Πακέτα «all inclusive» αξίας χιλιάδων ευρώ προσφέρονταν σε αθλητές και επιχειρηματίες στην Ιταλία από το κύκλωμα πολυτελών συνοδών που εξάρθρωσε η οικονομική αστυνομία.

Η εγκληματική οργάνωση δρούσε στην καρδιά της νυχτερινής ζωής του Μιλάνου χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα μια εταιρεία προώθησης εκδηλώσεων. Τα μέλη της οργάνωσης πρόσφεραν επιλεγμένα πακέτα «all inclusive», που περιλάμβαναν από βραδινές εξόδους στα πιο πολυτελή κλαμπ μέχρι σεξουαλικές υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες απαιτούσε υπέρογκα τέλη, της τάξεως αρκετών χιλιάδων ευρώ, τα οποία επέτρεπαν στους υπόπτους να συσσωρεύουν παράνομα κέρδη, τα οποία έχουν πλέον κατασχεθεί.

Η έρευνα, που συντονίστηκε από την Εισαγγελία του Μιλάνου, οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που πιστεύεται ότι είναι οι ηγέτες της οργάνωσης. Οι κατηγορίες εναντίον τους είναι εξαιρετικά σοβαρές: υποβοήθηση και συνέργεια και εκμετάλλευση της πορνείας.

Επιπλέον το ξέπλυμα χρήματος από τη δραστηριότητα. Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση στρατολόγησε όχι μόνο επαγγελματίες συνοδούς, αλλά και νεαρές γυναίκες που παρασύρονταν από κοινωνικές εκδηλώσεις, εκμεταλλευόμενες τα δίκτυα δημοσίων σχέσεων των νυχτερινών κέντρων και συμμετείχαν σε α λα «Μπούνγκα Μπούνγκα» πάρτι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η λίστα των εμπλεκόμενων πελατών, τους οποίους οι ερευνητές περιγράφουν ως «ιδιαίτερα πλούσιους». Ανάμεσα στα ονόματα που εμφανίζονται στα έγγραφα της έρευνας βρίσκονται πολυάριθμοι επιχειρηματίες και ένας «σημαντικός» αριθμός ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, τουλάχιστον 70 παίκτες, κάποιοι από τους οποίους αγωνίζονται στις Ιντερ, Μίλαν, Γιουβέντους, Σασουόλο και Βερόνα, συμμετείχαν στα πάρτι.

Αν και η εντολή του προκαταρκτικού δικαστή προσδιορίζει μόνο εν μέρει τα γνωστά άτομα, η έρευνα επιβεβαίωσε έναν κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 1,2 εκατ. ευρώ, καταφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα στη σκοτεινή πλευρά της πολυτελούς ψυχαγωγίας του Μιλάνου η οποία λειτουργούσε σε έντονους ρυθμούς ακόμα και στην περίοδο της καραντίνας λόγω του Covid-19.