Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) αναμένεται, τουλάχιστον με βάση τα τωρινά δεδομένα, ότι θα παραμείνει φέτος σε μονοπάτι νομισματικής χαλάρωσης με τις μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους να διαμορφώνονται σε 50 μονάδες βάσης, όπως εκτιμά σε νέα σημερινή της έκθεση η UBS.

Η έκθεση δημοσιοποιείται μετά τις δηλώσεις του υποψηφίου του Τραμπ για την προεδρία της FED, του Κέβιν Γουόρς. Η θητεία του σημερινού προέδρου Τζερόμ Πάουελ λήγει τον επόμενο μήνα.

Όπως επισημαίνει η UBS τα στοιχεία για τις τιμές για τον Μάρτιο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός ήταν ηπιότερος από ό,τι ανέμεναν οι αγορές. Η ανάλυση από την FED του Ντάλας που επικαλείται η ελβετική τράπεζα δείχνει επίσης ότι η σταδιακή πίεση στις τιμές λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας τείνει να εξασθενεί γρήγορα μετά από μερικούς μήνες και έχει μικρό αντίκτυπο στον πληθωρισμό. «Η άποψή μας είναι ότι η μείωση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες εν μέσω εξασθένισης των δασμολογικών επιπτώσεων θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ», αναφέρουν οι αναλυτές της.

Η αγορά εργασίας

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η συγκράτηση της ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να επιτρέψουν στην FED να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, προστίθεται. Η διπλή εντολή της FED για σταθερότητα τιμών και μέγιστη απασχόληση σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι παρακολουθούν στενά την χαλαρότητα που καταγράφεται στην αγορά εργασίας. «Αξιωματούχοι της FED έχουν προειδοποιήσει για την ευπάθεια της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, δεδομένου του χαμηλού ποσοστού καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας, επισημαίνοντας την πιθανότητα μια περαιτέρω πτώση της ζήτησης εργασίας να ωθήσει το ποσοστό ανεργίας απότομα υψηλότερα», αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης της UBS.

Στα τελευταία στοιχεία για την εργασία που δημοσιοποιήθηκαν, οι χαμηλότερες μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών αντανακλούσαν τέτοια αδύνατα σημεία από την πλευρά της ζήτησης. Επιπλέον, ενώ η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική, η ανάπτυξη μπορεί να είναι πιο ήπια κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους από ό,τι αναμένει η FED αυτή τη στιγμή, επιτρέποντας στην κεντρική τράπεζα να δράσει όπως εκτιμάται.

«Διατηρούμε την άποψη ότι η Fed θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης προς το τέλος του τρέχοντος έτους. Η περαιτέρω χαλάρωση θα πρέπει να στηρίξει τις μετοχές και τα ομόλογα υψηλής ποιότητας μεσοπρόθεσμα» θεωρεί η ελβετική τράπεζα.

Οι θέσεις του Γουόρς

Ο Κέβιν Γουόρς εμφανίστηκε ενώπιον της ειδικής Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας την Τρίτη και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στην ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής. Εκεί κλήθηκε να απαντήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου στη νομισματική πολιτική. Ο Γουόρς στην ομιλία του υποστήριξε ότι η άσκηση της νομισματικής πολιτικής πρέπει να παραμείνει αυστηρά ανεξάρτητη.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι δεν του είχε ζητηθεί να δεσμευτεί για συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια και πως δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Επίσης, απέρριψε κατηγορίες ότι θα χρησιμεύσει ως «μαριονέτα» για τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι θα ενεργούσε ανεξάρτητα εάν η υποψηφιότητά του για την προεδρία της FED λάβει το πράσινο φως από τη Γερουσία. Ο Γουόρς ζήτησε επίσης «αλλαγή καθεστώτος» στην προσέγγιση της Fed, συμπεριλαμβανομένου νέου πλαισίου για τον πληθωρισμό, και ζήτησε συρρίκνωση του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας.