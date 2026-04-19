Η διαδικασία για τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στη θέση του προέδρου της Federal Reserve φαίνεται να συναντά σημαντικά εμπόδια και ενδέχεται να εξελιχθεί σε ακόμη πιο περίπλοκη υπόθεση.

Μετά από αναζήτηση διάρκειας ενός μηνός, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του στις 30 Ιανουαρίου. Ωστόσο, σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη σαφής πορεία ώστε ο Γουόρς να αναλάβει επισήμως τα ηνία της Fed, σύμφωνα με το CNN.

Για να αναλάβει τη θέση, απαιτείται η έγκρισή του από την Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας. Η σχετική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 21 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια της άνω βουλής.

Το αδιέξοδο στον διορισμό του Γουόρς

Ένα βασικό εμπόδιο αφορά τον γερουσιαστή της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, ανώτερο Ρεπουμπλικάνο μέλος της Επιτροπής Τραπεζών. Ο Τίλις αρνείται να ψηφίσει υπέρ του διορισμού, εκτός εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσύρει την έρευνα που διεξάγει για τον Τζερόμ Πάουελ και την περσινή του κατάθεση στο Κογκρέσο σχετικά με τις υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

Οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονται την ψήφο του Τίλις για να προχωρήσει η διαδικασία εκτός επιτροπής. Ωστόσο, η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, της οποίας το γραφείο διενεργεί την έρευνα, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. Έτσι, ο διορισμός του Γουόρς παραμένει σε στασιμότητα, ενώ η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει σε λιγότερο από έναν μήνα.

Εάν ο Γουόρς δεν επιβεβαιωθεί έως τις 15 Μαΐου – ημερομηνία που σηματοδοτεί το τέλος της θητείας του Πάουελ – ο τελευταίος έχει δηλώσει πως θα παραμείνει ως πρόεδρος «προσωρινός». Όπως τόνισε, «δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα με διαφάνεια και οριστικότητα».

Παραμένει ο Πάουελ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα

Το διοικητικό συμβούλιο της Fed διαθέτει συγκεκριμένους κανόνες για το ποιος μπορεί να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα σε περίπτωση κενής θέσης. Συνήθως, ο εν ενεργεία πρόεδρος παραμένει προσωρινά στη θέση του έως τον διορισμό του διαδόχου.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει εκφράσει την έντονη διαφωνία του με αυτό το ενδεχόμενο. Την Τετάρτη προειδοποίησε ότι θα απολύσει τον Πάουελ εάν επιχειρήσει να αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του προέδρου της Fed. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πάουελ αναμένεται να κινηθεί νομικά, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Τραμπ και στέλεχος της κεντρικής τράπεζας.

Η διαδικασία επικύρωσης για τον 17ο πρόεδρο της Federal Reserve θεωρείται ήδη μία από τις πιο περίπλοκες στη σύγχρονη ιστορία της τράπεζας, σε πλήρη αντίθεση με τους διορισμούς προηγούμενων προέδρων όπως των Πάουελ, Τζάνετ Γέλεν, Μπεν Μπερνάνκι και Άλαν Γκρίνσπαν.