Η πτώση της τιμής του χρυσού (spot) κάτω από τα 4.470 δολάρια ανά ουγγιά κατά τις συναλλαγές της Τετάρτης (3/6/2026), επηρεάζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Αυτοί είναι οι προσδοκίες για τα αμερικανικά επιτόκια και οι συνέπειες από το γεωπολιτικό και πληθωριστικό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, όπως ο υψηλός αριθμός θέσεων εργασίας και οι λιγότερες απολύσεις, ενισχύουν την εκτίμηση ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων μειώνει την ελκυστικότητα του χρυσού, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε έντοκες τοποθετήσεις, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν προσφέρει σταθερή απόδοση ή μέρισμα.

Από την άλλη, η αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν ωθεί τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω. Η άνοδος του πετρελαίου τροφοδοτεί ανησυχίες για νέο κύμα πληθωρισμού, γεγονός που δίνει επιπλέον επιχειρήματα στη Fed για μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Οι επενδυτές τηρούν πλέον στάση αναμονής, στρέφοντας την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ (μη γεωργικός τομέας) που ανακοινώνονται την Παρασκευή.