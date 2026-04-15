Ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα απολύσει τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, εάν εκείνος δεν αποχωρήσει από τη θέση του όταν λήξει η θητεία του τον επόμενο μήνα.

«Τότε θα πρέπει να τον απολύσω», είπε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαρτιρόμο του Fox Business, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παραμονής του Πάουελ στην Fed.

Η αποχώρηση του Πάουελ περιπλέκεται από ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τον κατηγορεί ότι ψευδομαρτύρησε ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με την ανακαίνιση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων της έδρας της Fed στην Ουάσιγκτον. Το θέμα αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής της κυβέρνησης Τραμπ για την ηγεσία του Πάουελ.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υπέδειξε τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, ως διάδοχο του Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει στις 15 Μαΐου. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, δήλωσε ότι δεν θα εγκρίνει τον διορισμό του Γουόρς έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για τον Πάουελ.

Η έρευνα και η αντιπαράθεση

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στη στήριξη της έρευνας, παρά το γεγονός ότι αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει τον διορισμό του Γουόρς και να οδηγήσει σε νομική σύγκρουση με τον Πάουελ. Την Τρίτη, δύο εισαγγελείς από το γραφείο της Εισαγγελίας της Περιφέρειας της Κολούμπια, υπό την ηγεσία της Τζανίν Πίρο, επιχείρησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στα γραφεία της Fed για να επιθεωρήσουν την πρόοδο των εργασιών, αλλά απομακρύνθηκαν.

«Κάθε έργο με υπέρβαση κόστους σχεδόν 80% χρειάζεται σοβαρό έλεγχο», ανέφερε η Πίρο, προσθέτοντας ειρωνικά: «Και αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ;».

Δικηγόρος της Fed, ο Ρόμπερτ Χουρ, προειδοποίησε τους εισαγγελείς να μην επισκεφθούν ξανά το κτίριο χωρίς παρουσία νομικού της Τράπεζας, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το CNN.

Η ένταση αυτή, σε συνδυασμό με την απειλή απόλυσης του Πάουελ, εντείνει μια πρωτοφανή σύγκρουση μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κεντρικής τράπεζας, θέτοντας ζητήματα για την ανεξαρτησία της Fed.

Η θητεία του Πάουελ

Με έναν μήνα να απομένει έως τη λήξη της θητείας του, η Γερουσία δεν έχει ακόμη εγκρίνει τον Γουόρς. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Fed, ο Πάουελ μπορεί να παραμείνει προσωρινά ως πρόεδρος pro tempore.

Σε συνέντευξη Τύπου τον Μάρτιο, ο Πάουελ δήλωσε ότι, εάν ο Γουόρς δεν εγκριθεί έως τις 15 Μαΐου, θα παραμείνει προσωρινά στη θέση του, όπως προβλέπει ο νόμος. Η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας έχει προγραμματίσει ακρόαση για τον Γουόρς στις 21 Απριλίου, ωστόσο ο Τίλις παραμένει αντίθετος.

Επίσης, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιτροπή θα εγκρίνει τον διορισμό, σημειώνοντας ότι ο Τίλις «είναι Αμερικανός· ξέρει τι πρέπει να κάνει». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η έρευνα μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Η πολιτικοποιημένη έρευνα

Ο Τραμπ τόνισε ότι θέλει τον Πάουελ εκτός Fed, αλλά δεν σκοπεύει να σταματήσει την έρευνα της Πίρο. «Να σταματήσουμε μια έρευνα για ένα έργο που θα κόστιζε 25 εκατ. και τώρα φτάνει τα 4 δισ.; Πρέπει να μάθουμε τι συνέβη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πάουελ έχει απορρίψει την έρευνα ως πολιτικά υποκινούμενη. Ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε πρόσφατα τις κλήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, απόφαση που η Πίρο σκοπεύει να εφεσιβάλει. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Πάουελ «καταστροφή» για τη χώρα, κατηγορώντας τον για κακοδιαχείριση του έργου ανακαίνισης.

Η Fed από την πλευρά της αποδίδει τις υπερβάσεις κόστους σε «απρόβλεπτες συνθήκες», όπως αυξημένη ποσότητα αμιάντου και μόλυνση του εδάφους.

Το ενδεχόμενο απόλυσης

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αν χρειαστεί να απολύσει τον Πάουελ, θα το πράξει, παρά τις νομικές αμφιβολίες. «Έχω συγκρατηθεί, αλλά δεν θέλω να είμαι αμφιλεγόμενος», είπε.

Ο Πάουελ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παραιτηθεί όσο διαρκεί η έρευνα. «Δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω έως ότου η έρευνα ολοκληρωθεί με διαφάνεια και οριστικότητα», ανέφερε.

Η πιθανή απομάκρυνσή του θα μπορούσε να προκαλέσει νομικές αντιπαραθέσεις, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι τα στελέχη της Fed μπορούν να απολυθούν μόνο «για αιτία». Ο ίδιος ο Πάουελ, ως νομικός, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο πρόεδρος δεν έχει τη δυνατότητα να τον απομακρύνει. Ο Τραμπ έχει επίσης επιχειρήσει να αποπέμψει τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ, κατηγορώντας την για απάτη σε στεγαστικά δάνεια ισχυρισμούς που η ίδια αρνείται. Η υπόθεση εξετάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιανουάριο, με τους δικαστές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την εξουσία του προέδρου να απολύει μέλη της Fed.

Τέλος, η θητεία του Πάουελ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Ιανουάριο του 2028, ωστόσο δεν έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει μετά τη λήξη της προεδρίας του.

Πηγή:CNN