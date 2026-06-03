Οι γαλλικές αρχές καταλογίζουν σοβαρές παραβάσεις στην ενημέρωση των καταναλωτών, ενώ η εταιρεία κάνει λόγο για δυσανάλογες και διακριτικές κυρώσεις. Το Παρίσι δηλώνει αποφασισμένο να εντείνει τον έλεγχο των διεθνών ψηφιακών κολοσσών.

Aυτόματα, σε μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση κατά των μεγάλων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου προχώρησαν οι γαλλικές αρχές, επιβάλλοντας νέα χρηματική κύρωση ύψους 22,4 εκατομμυρίων ευρώ στη Shein για παραβάσεις που σχετίζονται με την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης προς τις κινεζικές πλατφόρμες που έχουν κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς μέσω εξαιρετικά χαμηλών τιμών και ταχύτατης επέκτασης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η νέα κύρωση έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την προηγούμενη υπόθεση που αφορούσε τη Shein, όταν η εταιρεία είχε αποδεχθεί την καταβολή προστίμου 40 εκατομμυρίων ευρώ για πρακτικές που οι γαλλικές αρχές χαρακτήρισαν παραπλανητικές. Συνολικά, οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον όμιλο στη Γαλλία μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους ξεπερνούν πλέον τα 62 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης της Απάτης της Γαλλίας (DGCCRF), η έρευνα αποκάλυψε ελλείψεις σε βασικές πληροφορίες που όφειλαν να παρέχονται στους καταναλωτές κατά τη διαδικασία των αγορών. Οι παραβάσεις αφορούν δύο διαφορετικές εταιρικές οντότητες του ομίλου.

Το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου, ύψους 16,7 εκατομμυρίων ευρώ, επιβλήθηκε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη λειτουργία της πλατφόρμας. Οι γαλλικές αρχές διαπίστωσαν ότι στα ηλεκτρονικά μηνύματα επιβεβαίωσης αγορών δεν περιλαμβάνονταν συστηματικά κρίσιμες πληροφορίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως η ταυτότητα του πωλητή, η τελική τιμή του προϊόντος, καθώς και οι προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης. Πρόκειται για στοιχεία που θεωρούνται θεμελιώδη για τη διαφάνεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη δυνατότητα του καταναλωτή να γνωρίζει με ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε αγορά.

Παράλληλα, δεύτερη εταιρεία του ομίλου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5,7 εκατομμυρίων ευρώ για ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής ορισμένων προϊόντων, καθώς και για την προσωρινή απουσία πληροφοριών που αφορούσαν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκεκριμένων ειδών. Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι η πληροφόρηση αυτή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο καταναλωτικό περιβάλλον, όπου η βιωσιμότητα και η περιβαλλοντική ευθύνη επηρεάζουν σημαντικά τις αγοραστικές επιλογές.

Η απόφαση υποστηρίχθηκε πολιτικά από την κυβέρνηση της Γαλλίας, η οποία έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Σε κοινή τους δήλωση, αρμόδιοι υπουργοί τόνισαν ότι η χώρα θα διατηρήσει την πίεση απέναντι στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ορισμένες διεθνείς πλατφόρμες αποκτούν αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επειδή δεν επιβαρύνονται με το ίδιο επίπεδο συμμόρφωσης που καλούνται να τηρούν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι ευρωπαϊκοί εμπορικοί φορείς.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση των γαλλικών αρχών, οι οποίες υποστήριξαν ότι η πρακτική της Shein συνδέεται με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους λειτουργίας έναντι της πλήρους συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Η θέση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το κατά πόσο οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργούν υπό διαφορετικούς όρους σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά της, η Shein αντέδρασε έντονα, ανακοινώνοντας ότι θα προσβάλει τις κυρώσεις. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που απαιτούσε η νομοθεσία ήταν διαθέσιμες μέσω των λογαριασμών των χρηστών στην ιστοσελίδα της και ότι τα ζητήματα που εντόπισαν οι γαλλικές αρχές είχαν ήδη διορθωθεί πριν από την επιβολή των προστίμων. Επιπλέον, χαρακτηρίζει τις κυρώσεις υπερβολικές και διακριτικές, επιμένοντας ότι οι παραβάσεις είχαν τεχνικό χαρακτήρα, δεν προκάλεσαν ουσιαστική βλάβη στους καταναλωτές και αντιμετωπίστηκαν άμεσα μόλις εντοπίστηκαν.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τους ελέγχους στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιχειρούν να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις διαφάνειας, ασφάλειας προϊόντων και προστασίας των καταναλωτών. Παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες για την εισροή τεράστιου όγκου χαμηλού κόστους προϊόντων από τρίτες χώρες, γεγονός που προκαλεί πιέσεις στους ευρωπαίους εμπόρους και κατασκευαστές.

Η νέα γαλλική κύρωση θεωρείται ενδεικτική της κατεύθυνσης που ακολουθούν πλέον αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για τις διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ζητώντας ίσους όρους ανταγωνισμού και υψηλότερα επίπεδα λογοδοσίας. Για τη Shein, αλλά και για άλλους μεγάλους παίκτες της αγοράς, η εξέλιξη αυτή προμηνύει ένα περιβάλλον αυξημένων ρυθμιστικών απαιτήσεων, μεγαλύτερων ελέγχων και πιθανώς νέων κυρώσεων στο μέλλον, καθώς η Ευρώπη επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας.