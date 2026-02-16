Μετά από μια αδύναμη χρονιά για τη μόδα το 2025 με πλατφόρμες τύπου Shein και Vinted, και με τον τομέα να αναμένει περαιτέρω συρρίκνωση 0,5% το 2026, το Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας (IFM) προχώρησε σε έναν αποκαλυπτικό απολογισμό ενός κλάδου στον οποίο η εξαιρετικά γρήγορη μόδα και τα μεταχειρισμένα ρούχα αντιπροσωπεύουν πλέον το ένα τέταρτο της αγοράς.

Στην κατάταξη των μεγαλύτερων παικτών με βάση τον όγκο πωλήσεων και τη μέση τιμή, οι Vinted, Shein και Temu καταλαμβάνουν την πρώτη, πέμπτη και ενδέκατη θέση αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο κινεζικές πλατφόρμες καταγράφουν τα χαμηλότερα όρια τιμών -στα 9 ευρώ η καθεμία- ασκώντας πίεση στους άλλους παίκτες που βρίσκονται στην κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων των Kiabi, Amazon, Decathlon, H&M, Intersport και Bershka, καθώς και των E.Leclerc και Carrefour.

Πίεση από Shein – Vinted

Αυτό μειώνει τη μέση τιμή αγοράς, η οποία το 2025 ανέρχεται στα 22 ευρώ, ενώ παρατηρείται πως οι ανισότητες μεταξύ των φύλων έχουνλάβει εντυπωσιακές διαστάσεις.

Οι άνδρες και οι γυναίκες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 16 και 12 ευρώ αντίστοιχα για ένα μπλουζάκι, το πιο δημοφιλές είδος. Αντίθετα, οι άνδρες ξοδεύουν 49 ευρώ για τζιν – το δεύτερο πιο δημοφιλές είδος – έναντι 32 ευρώ για τις γυναίκες, για τις οποίες τα τζιν κατατάσσονται τρίτα μετά τα φορέματα.

«Σήμερα πλέον περισσότερο από ποτέ, βλέπουμε ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πολύ χαμηλών τιμών και του μέσου όρου της αγοράς, κάτι που αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα», επισημαίνει στο Fashion Network ο Gildas Minvielle, διευθυντής του Οικονομικού Παρατηρητηρίου IFM. «Είναι επίσης σημαντικό από ποιοτικής άποψης για έναν καταναλωτή του οποίου η αντίληψη για τις τιμές έχει τροποποιηθεί, ακόμη και διαστρεβλωθεί, από την πολύ ισχυρή επικράτηση των χαμηλών τιμών».

Η κατάσταση αυτή δεν είναι τελείως καινούργια, αν αναλογιστεί κανείς πως υπάρχουν σχεδόν μόνιμες προσφορές από μεγάλες αλυσίδες, μια κίνηση που έχει επικριθεί την τελευταία δεκαετία. Το IFM σημειώνει ότι αυτή η μετατόπιση στην αντίληψη ενισχύεται τώρα από την αγορά μεταχειρισμένων ειδών, η οποία καθιστά τις τιμές των νέων ειδών πιο δύσκολες για τους Γάλλους καταναλωτές.

Τι συμβαίνει με τα μεταχειρισμένα

Αυτό έχει σημασία δεδομένου ότι τα μεταχειρισμένα είδη αντιπροσωπεύουν πλέον το 19% των πωλήσεων ενδυμάτων κατ’ όγκο. Σε αυτό προστίθεται το μερίδιο αγοράς 6% που κατέχουν πλέον οι εξαιρετικά χαμηλού κόστους κινεζικοί παίκτες όπως οι Shein, Temu και AliExpress. Σε όρους αξίας, αυτές οι δύο κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το 11% και το 2% της αγοράς αντίστοιχα.

«Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι το μερίδιο των εξαιρετικά γρήγορων προϊόντων μόδας που πωλούνται σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων συνεχίζει να αυξάνεται», προσθέτει και ο διευθύνων σύμβουλος της IFM, Xavier Romatet.

Το 30,4% των πωλήσεων στο διαδίκτυο

Την ημέρα πριν από την παρουσίαση των στοιχείων της IFM, η ομοσπονδία ηλεκτρονικών πωλήσεων (Fevad) παρουσίασε την έκθεσή της για το 2025, η οποία έδειξε ξεκάθαρα πως ενώ η μόδα παραμένει η κορυφαία κατηγορία στις διαδικτυακές πωλήσεις, είναι την ίδια στιγμή και ο σημαντικότερος τομέας που υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση στις πωλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

«Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μαζί, το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει το 30,4% των αγορών μόδας σε αξία», λέει ο Minvielle, σημειώνοντας ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις υφασμάτων και ρούχων έχουν αυξηθεί τα τελευταία τρία εξάμηνα ακόμη και κατά 12,4% σε σχέση με το 2019, ενώ οι πωλήσεις στα καταστήματα έχουν μειωθεί κατά 12,5% την ίδια περίοδο. Το 2025, ενώ οι πωλήσεις στα καταστήματα μειώθηκαν κατά 2,7%, το ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας αυξήθηκε κατά 1,2%.

Αυτή η ανάπτυξη ωφέλησε επίσης τους φυσικούς λιανοπωλητές, με τις αλυσίδες να καταλαμβάνουν το 35% των διαδικτυακών πωλήσεων μόδας, σε σύγκριση με 48% για καθαρούς παίκτες όπως οι Amazon, Shein και Zalando, και 17% για πλατφόρμες μεταχειρισμένων όπως οι Vinted και Vestiaire Collective.

Σε όγκο, οι γαλλικές διαδικτυακές πωλήσεις ρούχων κυριαρχούνται από τις Vinted, Amazon, Shein, Temu και Zalando, ακολουθούμενες από τις Adidas, Kiabi, AliExpress, LeBonCoin και Decathlon. Οι μέσες τιμές σε αυτήν την κατάταξη υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά την πόλωση της αγοράς, στα 9–10 ευρώ για τους κινεζικούς κολοσσούς.

Πάνω από αυτούς μια προσιτή «κλασική» τιμή όπως της Kiabi με 13 ευρ, ενώ οι Adidas και Zalando κυμαίνονται στα 43 και 44 ευρώ αντίστοιχα.

Τι θα μπορούσε να περιορίσει τους Κινέζους παίκτες;

Το IFM εκτιμά ότι το 2025, η εξαιρετικά γρήγορη μόδα αντιπροσώπευε περίπου το 19% του όγκου των διαδικτυακών αγορών μόδας, αλλά μόνο το 8% σε αξία. Στο σύνολο των πωλήσεων μόδας στη Γαλλία, αυτοί οι παράγοντες αντιπροσωπεύουν πλέον το 6% της αγοράς σε όγκο και το 2% σε αξία.

Όπως διαπίστωσε έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο τον Ιούλιο, η απήχηση είναι ιδιαίτερα ισχυρή μεταξύ των νέων γυναικών, με το 56% των ηλικιών 16 έως 24 ετών και το 54% των ηλικιών 25 έως 34 ετών να έχουν ήδη αγοράσει εξαιρετικά γρήγορα ρούχα, σε σύγκριση με το 38% του συνολικού πληθυσμού. Αυτά τα είδη εκτιμώνται για τις χαμηλές τιμές τους (78%), την ποικιλομορφία των προϊόντων (63%) και, κυρίως, για το ευρύ φάσμα μεγεθών (43%).

Θα μπορούσαν οι φόροι σε μικρά δέματα να περιορίσουν το φαινόμενο; Ναι – σύμφωνα με το 57% των ερωτηθέντων, ξεκινώντας από μόλις 2 ευρώ, αυξάνοντας στο 82% για μια εισφορά 5 ευρώ.

Η φτωχοποίηση

Τα στοιχεία του IFM δείχνουν μια άλλη αξιοσημείωτη τάση το 2025. Ενώ η Shein παρέμεινε ο πέμπτος μεγαλύτερος πωλητής μόδας σε όγκο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Temu ανέβηκε από την 24η στην 11η θέση μεταξύ της αρχής και του τέλους της ίδιας χρονιάς.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στα μερίδια αγοράς σε όγκο. Η Shein ξεκίνησε το έτος με μερίδιο αγοράς 2,6% στο πρώτο τρίμηνο και έκλεισε με 2,7% στο τελευταίο τρίμηνο. Κατά την ίδια περίοδο, η Temu αύξησε το μερίδιο αγοράς της από 0,9% σε 2,2%.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος φτώχειας της αγοράς», προειδοποίησε ο Minvielle. «Σίγουρα, οι όγκοι μπορούν να αυξηθούν επειδή οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, αλλά λίγοι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να αυξήσουν την αξία των δαπανών τους. Αυτό δείχνει μια πτωτική τάση της αγοραίας αξίας, η οποία στη συνέχεια θα μειωθεί ακόμη περισσότερο από ό,τι έχει ήδη μειωθεί».

