Νέοι δασμοί επιβάλλονται στα μικρά δέματα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως Shein και Temu, ανατρέποντας τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με βάση τους νέους κανόνες, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της αδασμολόγητης εισόδου τέτοιων δεμάτων, το οποίο προκαλούσε αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία, το 91% των 4,6 δισ. μικρών δεμάτων που εισήλθαν στην ΕΕ το 2024 προήλθε από την Κίνα, γεγονός που δείχνει την έκταση του φαινομένου.

Ο νέος δασμός για τα μικρά δέματα

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν επιβολή τελωνειακού δασμού ύψους 3 ευρώ σε όλα τα είδη που εισέρχονται στην Ένωση και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι το τέλος των 3 ευρώ θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο, με στόχο να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ευρωπαίων λιανοπωλητών, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα φθηνά προϊόντα που εισάγονται από κινεζικές πλατφόρμες.

Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ και για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο κατάστημα εισαγωγών IOSS για πληρωμή ΦΠΑ, καλύπτοντας περίπου το 93% των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Παράθυρο ευκαιρίας για τις κινεζικές πλατφόρμες

Η απόφαση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της πλημμύρας φθηνών δεμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία χρόνια, αλλά και ύστερα από επίμονες εκκλήσεις των εθνικών συνομοσπονδιών λιανικού εμπορίου που ζητούσαν μέτρα απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αποκαλυπτικά: μόνο το 2024 εισήχθησαν 5,8 δισεκατομμύρια δέματα αξίας έως 150 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ραγδαία αυτή αύξηση – που αντιστοιχεί σε περίπου ένα δέμα ανά πολίτη της ΕΕ κάθε μήνα – αποδίδεται κυρίως στους κινεζικούς κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως AliExpress, Shein και Temu, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από την αμερικανική αγορά, βρήκαν σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Η μεγάλη ροή φθηνών δεμάτων κατέστη δυνατή λόγω του κανόνα «de minimis» της ΕΕ, που επέτρεπε την είσοδο δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς τελωνειακούς δασμούς.

Η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει την εξαίρεση «de minimis» έως το 2028, ενώ ο δασμός των 3 ευρώ λειτουργεί ήδη ως αποτρεπτικός μηχανισμός.

Η παγίδα του νέου συστήματος

Η εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ φέρνει διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα είδη που περιλαμβάνει κάθε δέμα, καθώς ο τρόπος υπολογισμού του δασμού εξαρτάται από τη δασμολογική κατηγορία των προϊόντων.

Για παράδειγμα, εάν μια παραγγελία περιλαμβάνει μία μεταξωτή μπλούζα (Δασμολογική Κατηγορία 1) και δύο μάλλινες μπλούζες (Δασμολογική Κατηγορία 2), τότε επιβάλλεται δασμός 6 ευρώ συνολικά – 3 ευρώ για κάθε κατηγορία προϊόντος.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το δέμα περιέχει τρεις ή τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ειδών, ο συνολικός δασμός μπορεί να φτάσει τα 9 ή και 12 ευρώ, καθιστώντας τις φθηνές αγορές από την Κίνα μέσω διαδικτύου πολύ λιγότερο συμφέρουσες.