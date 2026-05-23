Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μήνυμα από το Ιράν, το οποίο υπογραμμίζει πως η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πιο πρόσφατη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει και πρόβλεψη για εκεχειρία στον Λίβανο.

Η οργάνωση ανέφερε ότι ο ηγέτης της, Ναΐμ Κάσεμ, έλαβε μήνυμα από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Ο τελευταίος τον διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη «δεν θα απαρνηθεί τη στήριξή της στις οργανώσεις που ζητούν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, στην πρώτη σειρά των οποίων βρίσκεται η Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην τελευταία ιρανική πρόταση που διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, με στόχο την επίτευξη «ενός οριστικού τερματισμού» του πολέμου, προκρίθηκε το αίτημα να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία.