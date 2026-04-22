Η μεγαλύτερη εταιρεία προφυλακτικών στον κόσμο ετοιμάζεται να αυξήσει σημαντικά τις τιμές των προϊόντων της, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να προκαλεί αναταραχή στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και στην προμήθεια πρώτων υλών.

Ο επικεφαλής της Karex, Goh Miah Kiat, δήλωσε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι η εταιρεία σχεδιάζει αυξήσεις τιμών έως και 30% – ή και περισσότερο – εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στην αγορά. Όπως ανέφερε, το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί από την έναρξη της σύρραξης.

Η Karex, με έδρα τη Μαλαισία, παράγει περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως. Προμηθεύει κορυφαίες διεθνείς μάρκες όπως Durex και Trojan, αλλά και δημόσια συστήματα υγείας, μεταξύ των οποίων το βρετανικό NHS.

Οι δηλώσεις του Goh έγιναν σε συνεντεύξεις στο Reuters και το Bloomberg, ενώ το BBC έχει ζητήσει σχόλιο από την εταιρεία.

Επιπτώσεις στις πρώτες ύλες και στις παγκόσμιες αγορές

Οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου έχουν πληγεί σοβαρά μετά την αντίδραση του Ιράν σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, με απειλές για επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Η κατάσταση αυτή έχει ουσιαστικά κλείσει τη θαλάσσια δίοδο, προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις στις μεταφορές.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και άλλων πετροχημικών, διέρχεται συνήθως από τα Στενά του Ορμούζ. Η Karex εξαρτάται από παράγωγα του πετρελαίου, όπως η αμμωνία – που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του latex – και λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη.

Αύξηση της ζήτησης και επιπτώσεις στους καταναλωτές

Σύμφωνα με τον Goh, η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος. Οι αυξημένες τιμές μεταφοράς και οι καθυστερήσεις στις αποστολές επιδεινώνουν τις ελλείψεις. Όπως τόνισε, “σε δύσκολες εποχές, η ανάγκη για προφυλακτικά είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν για το μέλλον τους”.

Η άνοδος στις τιμές των προφυλακτικών αντικατοπτρίζει πώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, που έχει ήδη αποσταθεροποιήσει τις αγορές ενέργειας, επηρεάζει πλέον και άλλα καταναλωτικά αγαθά. Οι αεροπορικοί ναύλοι έχουν αυξηθεί κατά 24% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι διακοπές στις μεταφορές μέσω του Κόλπου έχουν οδηγήσει σε ακριβότερα λιπάσματα και έλλειψη ηλίου, απαραίτητου για την παραγωγή μικροτσίπ.

Πίεση δέχεται και η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού, καθώς οι παραγωγοί δυσκολεύονται να προμηθευτούν πρώτες ύλες. Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι οι τιμές της ζάχαρης, των γαλακτοκομικών και των φρούτων θα αυξηθούν λόγω του υψηλού κόστους μεταφορών.

Πηγή: ΒΒC