Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο κυβερνήτης πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων —χωρίς να διευκρινίζεται η σημαία ή η χώρα στην οποία ανήκει— ανέφερε ότι περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Όπως επισημαίνει το UKMTO, δεν εκδηλώθηκε φωτιά στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Την ίδια ώρα, το ιρανικόπρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο στρατός της χώρας εφάρμοσε το «ναυτικό δίκαιο» σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, «αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). pic.twitter.com/HJ3T8N7iZo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 22, 2026

Η είδηση δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρακτορείου, πάνω από ανάρτηση της UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία είχε νωρίτερα αναφέρει ότι «έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό» σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 15 ναυτικά μίλια (περίπου 28 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά του Ομάν.

Σύμφωνα με την UKMTO, «ο πλοίαρχος ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το σκάφος προσεγγίστηκε από ένα ταχύπλοο του IRGC», το οποίο «άνοιξε πυρ κατά του πλοίου» προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα.

«Δεν αναφέρθηκαν πυρκαγιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές», πρόσθεσε η UKMTO στην ανακοίνωσή της.