Μεταγωγικό ελικόπτερο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, CH-47, συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, υπάρχουν πέντε τραυματίες.

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διευκρινιστεί τι συνέβη.

