Μεταγωγικό ελικόπτερο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, CH-47, συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, υπάρχουν πέντε τραυματίες.
Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διευκρινιστεί τι συνέβη.
Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ «ευχαρίστησε ειλικρινά» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να κάνει δεκτό χθες Τρίτη το αίτημα του Ισλαμαμπάντ να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία. «Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές […]
Παρά τα εμπόδια, ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν
Σοβαρές καταγγελίες για χρήση σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης από Ισραηλινούς στρατιώτες ως μέσο εξαναγκασμού Παλαιστινίων να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη περιλαμβάνει νέα έκθεση της West Bank Protection Consortium. Σύμφωνα με τα ευρήματα, γυναίκες, άνδρες και παιδιά έχουν καταγγείλει περιστατικά που χαρακτηρίζονται από εξευτελισμό και σοβαρή παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μεταξύ των […]
Ένας πρώην κάτοικος του Keyport στο Νιου Τζέρσεϊ άρχισε να καταγράφει τις περιπτώσεις καρκίνου που εμφανίζονταν στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, διαπιστώνοντας ότι οι αριθμοί «αυξάνονταν δραματικά». Ο 46χρονος Ράστι Μόρις, μιλώντας στο NJ.com, περιέγραψε πώς συγκέντρωσε τα ονόματα τόσων πολλών γειτόνων που τελικά δημιούργησε έναν χάρτη, σημειώνοντας με κόκκινα Χ τα σπίτια όσων είχαν νοσήσει. […]