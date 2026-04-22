Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις αποστολές δολαρίων προς τις ιρακινές αρχές, καθώς και προγράμματα διμερούς συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η πίεση προς τη Βαγδάτη, ώστε να «διαλύσει» ισχυρές παραστρατιωτικές οργανώσεις που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι ακυρώθηκε πρόσφατα πτήση η οποία θα μετέφερε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά χαρτονομίσματα.

Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από τα έσοδα των πωλήσεων ιρακινού πετρελαίου μέσω λογαριασμών που τηρούνται στην κεντρική τράπεζα της Νέας Υόρκης, ύστερα από απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.