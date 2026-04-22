Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι σήμερα και αύριο, Πέμπτη, θα φιλοξενήσει στρατιωτικούς εκπροσώπους από περίπου τριάντα χώρες, προκειμένου να συζητήσουν τη διαμόρφωση μιας αποστολής υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας. Στόχος είναι η προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η διάσκεψη θα επιτρέψει «να προοδεύσει ο λεπτομερής σχεδιασμός του εκ νέου ανοίγματος του Στενού μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», μετά τις «προόδους» που επιτεύχθηκαν κατά τις συνομιλίες του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα.

«Ο στόχος σήμερα και αύριο είναι να μετατρέψουμε τη διπλωματική συναίνεση σε ένα κοινό σχέδιο για την εγγύηση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στο στενό και την υποστήριξη μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Ο Χίλι εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα μπορέσει να επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Συντονισμένες πρωτοβουλίες Λονδίνου και Παρισιού

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε συνέχεια εκείνων που έλαβαν χώρα την Παρασκευή στο Παρίσι, με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 χωρών. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα ηγηθούν μιας πολυεθνικής αποστολής για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο στενό, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες». Οι δύο χώρες τόνισαν ότι η αποστολή αυτή θα είναι αποκλειστικά αμυντική και θα αναπτυχθεί μόνο όταν εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ως εμπόλεμα μέρη στη σύγκρουση, δεν συμμετείχαν στις συνομιλίες. Πριν από τη σύνοδο του Παρισιού, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή συνόδου στρατιωτικού σχεδιασμού αυτήν την εβδομάδα, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.