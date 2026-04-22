Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας αναδεικνύει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Ship bridge takes heavy damage after being fired upon by IRGC gunboat. Could be either of these: EPAMINONDAS IMO: 9153862 EUPHORIA IMO: 9235828 https://t.co/m01RqTwB7H pic.twitter.com/VPkMNqGzdd — AtlasObserver (@AtlasObserver) April 22, 2026

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.