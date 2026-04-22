Μία συντριβή μικρού αεροπλάνου συγκλόνισε την Καλιφόρνια, όταν δεκάδες οδηγοί στο Λος Άντζελες είδαν μπροστά στα μάτια τους ένα αεροσκάφος να χτυπάει σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και να καταλήγει στο έδαφος. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο, προκαλώντας πανικό στους αυτόπτες μάρτυρες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Los Angeles Times, η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ανακοίνωσε ότι το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, γύρω στις 11:00, στην περιοχή Σαν Φερνάντο Βάλεϊ.

Το μονοκινητήριο Cessna Skyhawk, που χειριζόταν ένας 72χρονος πιλότος, προσγειώθηκε ανάποδα στο πάρκινγκ ενός καταστήματος, αφού – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – «έκοψε καλώδια υψηλής τάσης» κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν τον πιλότο, μοναδικό επιβάτη του αεροσκάφους, «ήδη έξω από το αεροπλάνο και ζωντανό». Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν περαστικούς να συνεργάζονται, προσπαθώντας να σηκώσουν το αεροπλάνο για να απεγκλωβίσουν τον πιλότο λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή.

Σύμφωνα με τα αρχεία πτήσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Whiteman και βρισκόταν στον αέρα για λιγότερο από δέκα λεπτά πριν καταπέσει στο πάρκινγκ.

Ο πυροσβέστης Milo Cope της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD) ανέφερε ότι οι άνδρες της υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση για διάσωση, πιστεύοντας αρχικά πως επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. «Όταν έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, είδαν καλώδια υψηλής τάσης, με ονομαστική τάση έως 35.000 βολτ, στο έδαφος, και ένα Cessna Skyhawk αναποδογυρισμένο στο πάρκινγκ…» τόνισε χαρακτηριστικά.