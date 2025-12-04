Η Λάουρα Κοβέσι, η Ευρωπαία Εισαγγελέας που έγινε ευρέως γνωστή στην Ελλάδα λόγω των κρίσιμων ερευνών για την τραγωδία των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο στο τελωνείο του Πειραιά, πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της το 2026, καθώς τότε ολοκληρώνεται η θητεία της την οποία ανέλαβε το 2019.

Την Τετάρτη (4/12), με μυστική ψηφοφορία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), εκλέχθηκε ο διάδοχός της: ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ, ο οποίος έως τώρα υπηρετούσε ως αναπληρωτής Ευρωπαίος Εισαγγελέας.

Ως εισαγγελέας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη χώρα του, ειδικεύεται στο οικονομικό έγκλημα και στην απάτη με επιδοτήσεις της ΕΕ, και στηρίχθηκε στο έργο του όταν έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση πριν από έξι χρόνια.

Όπως αναφέρει το Εuractiv, στο μελλοντικό του έργο περιλαμβάνονται υποθέσεις σχετικά με την προμήθεια εμβολίων κατά της COVID, που έχουν υπογραφεί από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια νέα έρευνα σχετικά με τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, καθώς και πολλαπλές υποθέσεις που αφορούν φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ από ευρωβουλευτές ή πολιτικά κόμματα, όπως η γαλλική ακροδεξιά.