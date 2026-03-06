Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει κάνει μία σειρά δηλώσεων σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, χαρτογραφώντας τα επόμενα βήματα, τη διάρκεια των επιχειρήσεων αλλά και τους στόχους που θέλει να επιτύχει, μαζί με το Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως την πλήρη επίτευξη των στόχων, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω κλιμάκωση.

Βιντεοσκοπημένη ομιλία (28 Φεβρουαρίου)

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν όλοι μας οι στόχοι» και «έχουμε πολύ ισχυρούς στόχους». Κάλεσε τους Φρουρούς της Επανάστασης να παραδώσουν τα όπλα για να λάβουν ασυλία, διαφορετικά «τους περιμένει βέβαιος θάνατος».

Παράλληλα, εξήρε την έκταση των αμερικανικών πληγμάτων, σημειώνοντας ότι καταστράφηκαν εκατοντάδες στόχοι και μεγάλο μέρος του ιρανικού ναυτικού.

Πρώτες δηλώσεις σε δημοσιογράφους (1 Μαρτίου)

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να συνεχίσει να οπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικές δυνάμεις». Πρόσθεσε ότι η ύπαρξη πυρηνικών όπλων στο Ιράν αποτελεί «απαράδεκτη απειλή» για τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Επανέλαβε επίσης ότι το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων εξελισσόταν ραγδαία και σύντομα θα μπορούσε να απειλήσει την αμερικανική επικράτεια.

Δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο (1 Μαρτίου)

Ο πρόεδρος προέβλεψε ότι οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες», χωρίς να αποκλείει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων «εάν κριθεί αναγκαίο». Τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πετύχει κρίσιμους στόχους, όπως την εξάλειψη ηγετικών στελεχών, και διαθέτουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν πέρα από τις αρχικές προβλέψεις.

Απευθύνθηκε παράλληλα στους Ιρανούς πολίτες, λέγοντας: «Η Αμερική είναι μαζί σας».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ, η επιχείρηση Epic Fury έχει επιφέρει σημαντικά πλήγματα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές.

Δήλωση στο NBC (5 Μαρτίου)

Σε ό,τι αφορά τη «επόμενη μέρα» για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε πως θέλει να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση της κατάστασης μετά τον πόλεμο. «Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί 10 χρόνια για να ξαναχτίσει το Ιράν. Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά», σημείωσε.

Αν και δεν αποκάλυψε ποιο πρόσωπο έχει στο μυαλό του, ο Τραμπ ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες, λέγοντας: «Τους παρακολουθούμε, ναι».

Σε δηλώσεις του νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τα μέλη του στρατού, της αστυνομίας και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν να καταθέσουν τα όπλα τους, υποσχόμενος «πλήρη ασυλία» εάν εγκαταλείψουν το κυβερνών θεοκρατικό κατεστημένο της χώρας.

Πλήγματα σε Στόχους

Περισσότεροι από 1.000 στόχοι επλήγησαν μέσα στις πρώτες 24 ώρες, μεταξύ των οποίων υποδομές διοίκησης, ναυτικές δυνάμεις, βάσεις βαλλιστικών πυραύλων και δίκτυα πληροφοριών.

Εκατοντάδες αποστολές από αέρα και θάλασσα έριξαν δεκάδες χιλιάδες πυρομαχικά, ενώ βομβαρδιστικά B-2 έπληξαν υπόγειες εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλες οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ – Στρατός, Ναυτικό, Πεζοναύτες, Αεροπορία και Διαστημική Δύναμη – με χιλιάδες στρατιώτες, μαχητικά F-35 και F-22, αεροπλανοφόρα Lincoln και Ford, καθώς και πυραύλους Tomahawk.

Αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και ναυτικές μονάδες αναχαίτισαν εκατοντάδες ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε Κατάρ, ΗΑΕ, Κουβέιτ, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, με τις ΗΠΑ να αναφέρουν την καταστροφή περίπου των μισών ιρανικών πυραυλικών αποθεμάτων και τη διακοπή της παραγωγής νέων. Παρά τις περιορισμένες απώλειες, η Ουάσιγκτον επισημαίνει την ακρίβεια των πληγμάτων και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκτεταμένη καταστροφή του ιρανικού ναυτικού, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους της πρώτης φάσης της Epic Fury.

Καταστροφές Πλοίων

Περισσότερα από 30 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί, μεταξύ αυτών η κορβέτα Shahid Sayyad Shirazi (κλάσης Shahid Soleimani) και η φρεγάτα IRIS Dena, η οποία βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Στην αρχική φάση της επιχείρησης καταστράφηκαν 11 πλοία, περιλαμβανομένου του drone carrier Shahid Bagheri και άλλων μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης.

Live blog με όλες τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή