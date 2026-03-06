Ο πρόεσρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το μόνο που μπορεί να αποδεχθεί είναι μια «παράδοση άνευ όρων», τονίζοντας πως στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει η επιλογή του νέου ηγέτη ή ομάδας ηγετών της χώρας, οι οποίοι θα καλύψουν το κενό που άφησε ο θάνατος του Ανώτατου Θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο τραπέζι και τους συμμάχους, επισημαίνοντας ότι όλοι μαζί θα εργαστούν για την επόμενη μέρα στο Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινίασε και τη φράση «ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!)», παραφράζοντας το γνωστό του προεκλογικό σύνθημα MAGA.

«Μετά από αυτό, η επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ Ηγέτη(ών), εμείς και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και συνεργάτες μας, θα δουλέψουμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ πριν. ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA)». Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη ο Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, τονίζοντας πως είχε ενεργό ρόλο και στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Λέγοντας ότι: «Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύς. Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως έκανα και με τη Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα».