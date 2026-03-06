Ένα βίντεο με πάστορες που προσεύχονται υπέρ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο κατά του Ιράν έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και αντιδράσεις, καθώς κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ευαγγελικών παστόρων συγκεντρώθηκε στις 5 Μαρτίου στο Οβάλ Γραφείο για να προσευχηθεί υπέρ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζεται η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν. Το σχετικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής αρχηγός του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

A video shows a group of pastors praying over President Donald Trump in the Oval Office pic.twitter.com/ACG6Pzs002 — Reuters (@Reuters) March 6, 2026

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι πάστορες επικεντρώθηκαν στη θεϊκή προστασία του προέδρου και των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Στο βίντεο διακρίνεται ένας πάστορας να ηγείται της προσευχής, επικαλούμενος τη θεϊκή ευλογία και καθοδήγηση για τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η στρατιωτική αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο θρησκευτικός ηγέτης ακούγεται να λέει: «Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω σας. Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω στα στρατεύματά μας και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες μας που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις μας».

Κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν

Η προσευχή πραγματοποιήθηκε ενώ η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, εντείνεται. Οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη προκαλέσει απώλειες και στις δύο πλευρές.

Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, στοχεύοντας ισραηλινά εδάφη και χώρες του Κόλπου όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τη σύγκρουση και αυξάνει τα διακυβεύματα για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Αντιδράσεις για τη θρησκευτική ρητορική

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας στρατιωτικός διοικητής φέρεται να είπε σε προσωπικό των ΗΠΑ πως ο Τραμπ «έχει χριστεί από τον Ιησού για να ανάψει τη φωτιά στο Ιράν, να προκαλέσει τον Αρμαγεδδώνα και να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στη Γη», σύμφωνα με ομάδα θρησκευτικής ελευθερίας που εξετάζει σχετικές καταγγελίες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ επικαλούνται εξτρεμιστική χριστιανική ρητορική περί βιβλικών «εσχάτων καιρών» για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους στον πόλεμο του Ιράν. Οι καταγγελίες έχουν υποβληθεί στο Ίδρυμα Θρησκευτικής Ελευθερίας του Στρατού (MRFF).

Την ίδια ημέρα που δημοσιοποιήθηκε η έκθεση, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτήρισε το Ιράν «τρελό καθεστώς» που είναι «αποφασισμένο να βασιστεί σε προφητικές ισλαμιστικές αυταπάτες».

