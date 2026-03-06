Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν συμπληρώνει μία εβδομάδα, με δεκάδες Ιρανούς αξιωματούχους μεταξύ αυτών και τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η σύγκρουση επεκτείνεται, ενώ νέα οπλικά συστήματα κάνουν την εμφάνισή τους στις επιθέσεις των δύο συμμάχων χωρών.

Η επιχείρηση «Επική Οργή» ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο (28.02.2026), με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις σε όλο το Ιράν. Οι επιδρομές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ, σύμφωνα με το Business Insider, ο αμερικανικός στρατός αξιοποιεί τον πόλεμο ως δοκιμαστικό πεδίο για νέα πειραματικά όπλα.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε ότι «η επιχείρηση είχε αρκετές πρώτες μάχες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν νέους βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης (one-way attack drones) εναντίον του Ιράν.

Τα νέα όπλα στη μάχη

Την πρώτη ημέρα του πολέμου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η ομάδα εργασίας Scorpion Strike χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαμηλού κόστους LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System), κατασκευής της αμερικανικής εταιρείας SpektreWorks. Η ομάδα είχε συσταθεί μόλις τον Δεκέμβριο.

Τα συγκεκριμένα drones βασίζονται στα ιρανικά Shaheds, τα οποία η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει ευρέως στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν αρχικά ιρανικού σχεδιασμού. Τα πήραμε πίσω στην Αμερική, τα βελτιώσαμε και τα εκτοξεύσαμε κατευθείαν πίσω στο Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του την Τρίτη (03.03.2026).

Παράλληλα, έκανε την εμφάνισή του στη μάχη ο νέος βαλλιστικός πύραυλος Precision Strike Missile (PrSM), που εκτοξεύεται από το σύστημα HIMARS. Ο πύραυλος, κατασκευής Lockheed Martin, κοστίζει περίπου 1,6 εκατ. δολάρια και προορίζεται να αντικαταστήσει τους ATACM. Ο Κούπερ χαρακτήρισε τη χρήση του PrSM «ιστορική πρωτιά» και «ασυναγώνιστη ικανότητα βαθέος χτυπήματος».

Επιπλέον, εικόνες από το αντιτορπιλικό USS Spruance έδειξαν πύραυλο Tomahawk με μαύρη, γυαλιστερή επίστρωση, διαφορετική από το συνηθισμένο γκρι. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για επίστρωση μειωμένης ανιχνευσιμότητας, ενώ το War Zone υποστήριξε πως μπορεί να είναι αναβαθμισμένη έκδοση του Maritime Strike Tomahawk. Η CENTCOM δεν σχολίασε.

Αεροναυτικές συγκρούσεις χωρίς προηγούμενο

Ο πόλεμος χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς μάχες στον αέρα και στη θάλασσα. Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα F-35I «Adir» κατέρριψε ένα Yak-130 της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη, γεγονός που σηματοδότησε την «πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους στην ιστορία» από stealth μαχητικό.

Το F-35 Lightning II της Lockheed Martin, που υπηρετεί σε περίπου δώδεκα χώρες εδώ και μια δεκαετία, είχε μέχρι σήμερα αναχαιτίσει μόνο πυραύλους και drones. Παράλληλα, τα F-35 της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν την πρώτη τους κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η κατάρριψη του Yak-130 αποτελεί την πρώτη φορά εδώ και πάνω από 40 χρόνια που ισραηλινά μαχητικά καταρρίπτουν επανδρωμένο εχθρικό αεροσκάφος. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, χρησιμοποιώντας τορπίλη βαρέως τύπου M48 η πρώτη τέτοια ενέργεια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η διάρκεια και το κόστος του πολέμου

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εμφανίζονται με διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι η σύγκρουση «μπορεί να διαρκέσει οκτώ εβδομάδες», ενώ ο Τραμπ εκτίμησε πως η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά είναι έτοιμος να συνεχίσει «πολύ περισσότερο».

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ήδη τεράστιες. Το κόστος των πρώτων 100 ωρών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 3,7 δισ. δολάρια περίπου 891,4 εκατ. ημερησίως κυρίως λόγω της χρήσης ακριβών πυρομαχικών.

Τέλος, έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί από θραύσματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

