Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ένας ακόμη σημαντικός αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει έστω και έμμεσα στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί έως τώρα, δείχνει πως η ταχέως κλιμακούμενη κρίση εμπλέκει πλέον και τη Μόσχα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Washington Post.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28/3), η Ρωσία έχει παράσχει στο Ιράν στοιχεία για τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών. Οι τρεις αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, επιβεβαίωσαν τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών.

«Φαίνεται ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», ανέφερε μία από τις τρεις πηγές.

