Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορέσουν να διαθέσουν επαρκή αριθμό πυραύλων ταυτόχρονα στον Κόλπο, στην Ουκρανία και στις δικές τους ένοπλες δυνάμεις.

«Οι Αμερικανοί δεν θα είναι, απλώς, σε θέση να παράσχουν αρκετούς πυραύλους ταυτόχρονα σε χώρες του Κόλπου, στον ίδιο τον αμερικανικό στρατό και στις ουκρανικές δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουμπίλιους, υπογραμμίζοντας τις περιορισμένες δυνατότητες της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε ότι καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη να ενισχύσει την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και αντιβαλλιστικών πυραύλων. Η δήλωσή του εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας που ξεκίνησε στην Πολωνία, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτάρκειας και τη συνεργασία των κρατών-μελών στον κρίσιμο αυτό τομέα.