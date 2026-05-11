Ο Μάικλ Πένινγκτον, ένας από τους πιο σημαντικούς Βρετανούς θεατρικούς ηθοποιούς της γενιάς του και γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο Star Wars: Return of the Jedi, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή στις 10 Μαΐου, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Pennington ζούσε το τελευταίο διάστημα στο Denville Hall του Λονδίνου, έναν οίκο φροντίδας αφιερωμένο σε ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Ο Pennington υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός για τις ερμηνείες του σε έργα του Σαίξπηρ και θεωρούνταν ένας από τους πιο χαρισματικούς πρωταγωνιστές της βρετανικής θεατρικής σκηνής.

Από το θέατρο στο «Star Wars»

Για τους φίλους του κινηματογράφου επιστημονικής φαντασίας, το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με τον ρόλο του Moff Jerjerrod, του αξιωματούχου της Αυτοκρατορίας που επέβλεπε την κατασκευή του δεύτερου Death Star στην εμβληματική ταινία του 1983.

Παράλληλα με τη θεατρική του πορεία, ο Pennington είχε έντονη παρουσία και στον κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Εμφανίστηκε σε παραγωγές διαφορετικού ύφους, αποδεικνύοντας την ευελιξία του ως ηθοποιός.

Κινηματογραφική και τηλεοπτική πορεία

Το 1969 υποδύθηκε τον Λαέρτη στη μεταφορά του «Hamlet» από τον Tony Richardson, ενώ αργότερα συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «Oedipus Rex» και το «The Return of Sherlock Holmes».

Το 2011 εμφανίστηκε στην ταινία The Iron Lady, δίπλα στη Meryl Streep, υποδυόμενος τον πρώην ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Michael Foot.

Συγγραφικό έργο και προσωπική ζωή

Πέρα από την υποκριτική, ο Pennington υπήρξε δραστήριος και συγγραφικά, με βιβλία και θεατρικά έργα εμπνευσμένα από τον Σαίξπηρ και το κλασικό θέατρο. Ανάμεσά τους ξεχώρισε το βιβλίο «Rossya: A Journey through Siberia», που κυκλοφόρησε το 1977.

Στην προσωπική του ζωή είχε παντρευτεί την ηθοποιό Katharine Barker το 1964, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, προτού ο γάμος τους λήξει λίγα χρόνια αργότερα.