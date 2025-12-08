Η πρώτη ταινία Star Wars επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη το 2027, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την πρεμιέρα της, προσφέροντας στους θαυμαστές μια μοναδική ευκαιρία να τη ζήσουν ξανά στους κινηματογράφους.

Η ταινία που άνοιξε το κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars –και αποτελεί την τέταρτη στη χρονολογική σειρά των γεγονότων– θα προβληθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2027, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 50ή επέτειο του εμβληματικού franchise.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars, οι θαυμαστές καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προβολές και τη διάθεση των εισιτηρίων για το επετειακό γεγονός.

Η Disney, μητρική εταιρεία του franchise, είχε ανακοινώσει πριν από μερικούς μήνες την πρόθεσή της να επαναφέρει την ταινία, γνωστή πλέον ως «Star Wars: Episode IV – A New Hope». Η νέα προβολή θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και θα αφορά μια πρόσφατα αποκατεστημένη έκδοση της αρχικής ταινίας.

Η συγκεκριμένη εκδοχή είχε παρουσιαστεί στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Film on Film, και διαφέρει σε αρκετά σημεία από την Ειδική Έκδοση του 1997, η οποία είχε αντικαταστήσει σχεδόν ολοκληρωτικά την αρχική μορφή της ταινίας.