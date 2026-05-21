Με ένταση, αυθεντικότητα και έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο hard groove και την ενέργεια της techno, η Fatima Hajji αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής. Με αφορμή την εμφάνισή της στην Ελλάδα για το event «Αναγένεσις» που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση για τη μουσική που τη διαμόρφωσε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα στη techno σκηνή, την ανάγκη να παραμένει αυθεντική, αλλά και τη βαθιά σύνδεση που δημιουργεί κάθε φορά με το κοινό πίσω από τα decks. Λίγο πριν τη δυνατή της εμφάνιση στην Ελλάδα, λοιπον, η Fatima Hajji μάς βάζει στον κόσμο της.

– Αν έπρεπε να περιγράψεις τον ήχο σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν; Τι σε εμπνέει δημιουργικά;

Ενέργεια, groove, ελευθερία. Θέλω κάθε set μου να μοιάζει με μια έκρηξη συναισθημάτων και ρυθμού. Να νιώθει ο κόσμος ότι αφήνεται τελείως μέσα στη μουσική. Αυτό που με εμπνέει είναι οι ρίζες μου. Η αφρικανική και αραβική μουσική, η φύση, ο κόσμος μπροστά μου. Επίσης λατρεύω τη σιωπή και τον διαλογισμό — όσο περίεργο κι αν ακούγεται για κάποιον που παίζει τόσο δυνατή techno. Αυτή η ισορροπία με εμπνέει πολύ.

– Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε αρχικά στην techno σκηνή;

Η αίσθηση της σύνδεσης. Από μικρή άκουγα κασέτες με hard groove και techno sets που έφερναν σπίτι τα αδέρφια μου και ένιωθα ότι αυτή η μουσική είχε κάτι σχεδόν υπνωτικό. Δεν ήταν μόνο ο ήχος, ήταν η ενέργεια, ήταν η ελευθερία και το συναίσθημα που δημιουργούσε.

– Θυμάσαι την πρώτη φορά που ένιωσες ότι “ανήκεις” πίσω από τα decks;

Ναι, απόλυτα. Ήμουν περίπου 16 όταν άρχισα να μαθαίνω βινύλιο και λίγο αργότερα κέρδισα έναν τοπικό διαγωνισμό για DJ στη Μαδρίτη. Εκεί κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν χόμπι ήταν ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσω.

– Ποια στιγμή θεωρείς «turning point» στην καριέρα σου;

Η μετακόμιση από τη Salamanca στη Μαδρίτη στα 18 μου για να μάθω παραγωγή μουσικής. Εκεί ξεκίνησαν όλα πραγματικά. Και φυσικά όταν άρχισα να παίζω διεθνώς και είδα ότι ο κόσμος συνδεόταν με αυτό που κάνω ανεξάρτητα από χώρα ή γλώσσα.

– Πόσο δύσκολο ήταν να ξεχωρίσεις σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο; Σαν γυναίκα αντιμετώπισες προκαταλήψεις;

Χρειάζεται υπομονή, συνέπεια και να έχεις αληθινή προσωπικότητα και χαρακτήρα στον ήχο σου. Δεν προσπάθησα ποτέ να ακολουθήσω trends. Πάντα έπαιζα τη μουσική που εγώ θα ήθελα να ακούσω σε ένα rave. Φυσικά, πριν 20 χρόνια η techno σκηνή ήταν πολύ πιο macho. Έπρεπε να αποδεικνύεις συνεχώς ότι αξίζεις να είσαι εκεί. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, αλλά ακόμα υπάρχει δρόμος. Το σημαντικό είναι να μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου.

– Τι θα έλεγες σε μια νέα γυναίκα που θέλει να γίνει DJ;

Να το κάνει γιατί το αγαπά πραγματικά και όχι για την εικόνα ή τα social media. Να δουλέψει σκληρά, να μάθει μουσική, να ψάχνει συνεχώς νέο ήχο και να μην φοβηθεί να είναι διαφορετική.

– Πώς διαμορφώνεις ένα set για να “κρατάς” το κοινό;

Είναι σαν ταξίδι. Πρέπει να ξέρεις πότε να πιέσεις, πότε να αφήσεις τον κόσμο να “αναπνεύσει”, πότε να ρίξεις ένα groove ή μια μελωδία πριν ξαναχτυπήσεις δυνατά. Διαβάζω συνεχώς την ενέργεια του dancefloor.

– Έχεις παίξει ποτέ σε δύσκολο κοινό ή κοινό που δεν “σε ήθελε”; Πώς το γύρισες;

Ναι, συμβαίνει. Δεν μπορείς να κερδίζεις όλους από το πρώτο λεπτό. Σε αυτές τις στιγμές δεν πανικοβάλλομαι — προσπαθώ να βρω το groove που θα τους ενώσει. Όταν είσαι αληθινός πίσω από τα decks, ο κόσμος το νιώθει.

– Πώς βλέπεις την εξέλιξη της techno σκηνής τα τελευταία χρόνια;

Η techno περνάει κύκλους. Κάποιες φορές γίνεται πιο hard, άλλες πιο melodic. Τώρα βλέπουμε ξανά πολύ δυνατή ενέργεια και πιο γρήγορα BPMs. Αλλά η ουσία μένει ίδια: το συναίσθημα και το groove.

– Πιστεύεις ότι έχει “εμπορευματοποιηθεί” υπερβολικά;

Σε κάποιο βαθμό ναι. Όταν κάτι μεγαλώνει τόσο πολύ, είναι φυσικό να μπαίνουν trends και marketing. Αλλά δεν με φοβίζει αυτό. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τη μουσική και το underground spirit.

– Υπάρχουν ακόμα underground στοιχεία ή όλα κινούνται προς το mainstream;

Υπάρχει ακόμα underground και πάντα θα υπάρχει. Ίσως τώρα να είναι πιο δύσκολο να το βρεις γιατί όλα φαίνονται πιο “εκτεθειμένα” μέσω social media, αλλά η αληθινή rave κουλτούρα δεν πεθαίνει.

– Η πιο “άγρια” ή δύσκολη στιγμή που έχεις ζήσει σε set;

Μια φορά ο tour manager μου πάτησε κατά λάθος το καλώδιο και έσβησε ολόκληρο το club! Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε χάος, αλλά μετά όλοι άρχισαν να γελάνε και τελικά έγινε μια αξέχαστη στιγμή.

– Τι σημαίνει για σένα επιτυχία σήμερα;

Να μπορώ ακόμα να νιώθω ενθουσιασμό πριν ανέβω στα decks. Και να αφήσω ένα legacy — μουσική που θα συνεχίσει να παίζει και μετά από χρόνια. Επίσης για εμένα η επιτυχία είναι αρκετά ξεκάθαρη. Είναι το να κάνουμε τους ανθρώπους να διασκεδάζουν, να τους κάνουμε να ξεχνούν όλα τα προβλήματά τους όταν βρίσκονται στην πίστα, να αφήνουν πίσω πολλά από τα προβλήματα που έχουν. Να διασκεδάζουν και να τα βγάζουν όλα προς τα έξω, κάτι που τελικά είναι και μια μορφή θεραπείας.

– Πού θέλεις να δεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια;

Να συνεχίζω να ταξιδεύω, να παίζω μουσική, να εξελίσσομαι καλλιτεχνικά και να δημιουργώ projects που ενώνουν τον κόσμο μέσω της techno. Και φυσικά να έχω περισσότερο χρόνο για τη φύση και τα ζώα μου.

– Έχεις ξαναέρθει στην Ελλάδα είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους;

Ναι, έχω έρθει αρκετές φορές και πάντα περνάω υπέροχα. Το ελληνικό κοινό έχει τρομερό πάθος και ξέρει πραγματικά να ζει τη μουσική. Η ενέργεια εδώ είναι πολύ ιδιαίτερη. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την ενέργεια που μου δίνετε κάθε φορά. Ετοιμαστείτε να ιδρώσουμε μαζί και να ζήσουμε άλλη μία δυνατή techno εμπειρία. See you on the dancefloor!

Η Fatima μας μετέφερε την ανάγκη να παραμένει αυθεντική σε μια σκηνή που συνεχώς αλλάζει. Σε μια εποχή όπου η ηλεκτρονική μουσική γίνεται όλο και πιο μαζική. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να επαναφέρει και η Αναγένεσις, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την FSI σε ένα event που φιλοδοξεί να ξαναδώσει ζωή στην αισθητική και την ενέργεια των 90s. Με δύο διαφορετικά μουσικά stages, psychedelic και techno vibes, και με καλλιτέχνες όπως ο και η Fatima Hajji να πρωταγωνιστούν, το Botoxe Athens στις 23 Μαϊου θα φιλοξενήσει μια βραδιά που υπόσχεται κάτι περισσότερο από μουσική: μια εμπειρία.