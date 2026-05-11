Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να ανακόψει την αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση στους κόλπους των Εργατικών, δεσμευόμενος να αποδείξει στους επικριτές του ότι σφάλλουν και να παραμείνει στην πρωθυπουργία, προκειμένου –όπως είπε– να αποφευχθεί μια νέα πολιτική κρίση στη χώρα.

Η ένταση στο Εργατικό Κόμμα κλιμακώνεται, καθώς ολοένα και περισσότεροι βουλευτές στρέφονται κατά του Στάρμερ μετά το ιστορικά χαμηλό αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της Πέμπτης, το χειρότερο εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια.

Η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Κάθριν Γουέστ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι, αν το υπουργικό συμβούλιο δεν καταλήξει σε κοινό υποψήφιο αντικαταστάτη, θα κινηθεί η ίδια για τη διεξαγωγή εσωτερικών εκλογών με στόχο την ανάδειξη νέου ηγέτη.

Σε ομιλία του, που χαρακτηρίστηκε κρίσιμη για το πολιτικό του μέλλον, ο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι έχει λάβει το μήνυμα των πολιτών, σημειώνοντας πως «η σταδιακή αλλαγή δεν αρκεί» σε μια χώρα που βιώνει δύο δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας και αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι από την κατάσταση της Βρετανίας. Αγανακτισμένοι από την πολιτική και κάποιοι είναι αγανακτισμένοι με εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω».

Η κρίση εμπιστοσύνης και τα πολιτικά μέτωπα

Οι Εργατικοί υπό τον Στάρμερ είχαν εξασφαλίσει μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία το 2024, με προεκλογικές δεσμεύσεις για οικονομική ανάκαμψη, περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και μείωση των λιστών αναμονής στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ωστόσο, μετά την εγκατάστασή του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ δεν έχει καταφέρει να πείσει τους Βρετανούς. Τα μέτρα του θεωρήθηκαν αντικοινωνικά, ενώ η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής απογοήτευσε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων των Εργατικών. Παράλληλα, η οικονομία δεν έχει ανακάμψει, παρά τις εξαγγελίες για προτεραιότητα στην ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση του Στάρμερ έχει επίσης αντιμετωπίσει παραιτήσεις υπουργών, καθώς και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ, παρά τις στενές σχέσεις του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η αντιπαράθεση με τον Νάιτζελ Φάρατζ και η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική

Αναφερόμενος στο Brexit και στις σχέσεις με την ΕΕ, ο Στάρμερ επιτέθηκε στον Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Reform UK, ο οποίος σημείωσε σημαντική άνοδο στις τοπικές εκλογές. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Φάρατζ ότι «εξαπάτησε τη Βρετανία», προσθέτοντας: «Δεν είναι απλώς ένας απατεώνας, είναι καιροσκόπος».

Ο Στάρμερ προειδοποίησε ότι οι Εργατικοί δεν πρέπει να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει «πολύ επικίνδυνους αντιπάλους» που, όπως είπε, επιδιώκουν «περισσότερη διχόνοια» και προτιμούν «να τονίζουν τα προβλήματα αντί να αναζητούν λύσεις».

Στην επόμενη σύνοδο ΕΕ – Βρετανίας, το Λονδίνο θα χαράξει «μια νέα κατεύθυνση για τη Βρετανία», υποσχέθηκε ο Στάρμερ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνησή του θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση των σχέσεων με την Ευρώπη, ώστε να ενισχυθούν η οικονομία, το εμπόριο και η άμυνα.

Παράλληλα, εξήγγειλε ένα φιλόδοξο σχέδιο για τους νέους, που θα αποτελέσει βασικό άξονα της σχέσης με την ΕΕ, προκειμένου «οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας να μπορούν να εργαστούν, να σπουδάσουν και να ζήσουν στην Ευρώπη».

«Δεν θα υποχωρήσω»

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτηκε να παραιτηθεί μετά την ήττα της Πέμπτης, ο Στάρμερ απάντησε ότι η συνεχής αλλαγή ηγετών στο Συντηρητικό Κόμμα «κόστισε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα». Αναγνώρισε την αγανάκτηση των πολιτών, αλλά υπογράμμισε ότι έχει «ευθύνη να φέρει την αλλαγή» για την οποία εξελέγη το Εργατικό Κόμμα.

Ερωτηθείς αν θα δώσει μάχη σε περίπτωση αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα υποχωρήσω».