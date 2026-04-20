Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο, όταν ένας τεράστιος γύρος ντονέρ έφυγε από τη θέση του, προκαλώντας πανικό στους εργαζόμενους και τους πελάτες του καταστήματος.

Οι εργαζόμενοι είχαν ετοιμάσει μια εντυπωσιακή ποσότητα κρέατος στη σούβλα, δημιουργώντας έναν γύρο που ξεχώριζε για το μέγεθός του. Η εικόνα του προκάλεσε θαυμασμό, μέχρι τη στιγμή που η κατάσταση πήρε απρόβλεπτη τροπή.

Κατά τη διάρκεια του κοψίματος, το τεράστιο κομμάτι κρέατος ξεκόλλησε ξαφνικά από τη σούβλα και άρχισε να γέρνει επικίνδυνα, παραλίγο να καταπλακώσει τους τυλιχτές που εργάζονταν μπροστά από τον πάγκο.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση, καθώς εκτός από τον κίνδυνο τραυματισμού, υπήρχε και ο φόβος ότι η μεγάλη ποσότητα ντονέρ θα κατέληγε στα σκουπίδια, χάνοντας έτσι πολύτιμο προϊόν και κόπο.

Ευτυχώς, οι εργαζόμενοι αντέδρασαν έγκαιρα, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και κανείς δεν τραυματίστηκε. Το βίντεο από το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου και προκαλώντας ποικίλα σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.