Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιουακάν, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μια τουρίστρια από τον Καναδά έχασε τη ζωή της από τα πυρά του δράστη, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη του χώρου, ύψους 43 μέτρων.

🚨#Tiroteo en las Pirámides de #Teotihuacán. Reportan dos personas muertas luego de que un sujeto comenzó a DISPARAR, de manera indiscriminada, contra turistas. Fuerte movilizacion #policíaca en la zona. pic.twitter.com/HSljjDgiQE — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) April 20, 2026

Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή των πυροβολισμών μέσα στον πολυσύχναστο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το τηλεοπτικό δίκτυο TV Azteca.