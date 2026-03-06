Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ Σαάντ αλ-Καάμπι, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάρρευση των παγκόσμιων οικονομιών. Όπως εκτίμησε, όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας στον Περσικό Κόλπο θα αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή τους μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκαλώντας εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου έως και στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Μιλώντας στους Financial Times, ο αλ-Καάμπι δήλωσε ότι ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε άμεσα, το Κατάρ θα χρειαστεί «εβδομάδες έως μήνες» για να επανέλθει σε κανονικό ρυθμό παραδόσεων, μετά την επίθεση με ιρανικό drone στο μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας.

Το Κατάρ, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός LNG παγκοσμίως, αναγκάστηκε να κηρύξει force majeure («ανωτέρα βία») αυτή την εβδομάδα, μετά την επίθεση στο εργοστάσιο Ras Laffan. Η ρήτρα αυτή απαλλάσσει τα μέρη από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όταν απρόβλεπτα γεγονότα καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωσή τους.

Αν και το Κατάρ εξάγει μικρό ποσοστό του αερίου του στην Ευρώπη, ο υπουργός προειδοποίησε ότι η ήπειρος θα υποστεί σοβαρές επιπτώσεις, καθώς οι αγοραστές στην Ασία προσφέρουν υψηλότερες τιμές για τις διαθέσιμες ποσότητες. Παράλληλα, άλλες χώρες του Κόλπου δυσκολεύονται να τηρήσουν τις συμβατικές τους δεσμεύσεις.

«Όλοι αυτοί που δεν έχουν κηρύξει ανωτέρα βία αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ημέρες, αν η κατάσταση συνεχιστεί», σημείωσε ο Καάμπι. «Αν δεν το κάνουν, θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες – είναι δική τους επιλογή».

Ανησυχία για τις διεθνείς οικονομίες

Οι δηλώσεις του Καάμπι αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία στον Κόλπο για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, που έχει προκαλέσει αναταραχή σε ολόκληρη την πετρελαιοπαραγωγό περιοχή.

Η τιμή του Brent crude αυξήθηκε την Παρασκευή το πρωί στην Ευρώπη κατά 2,5%, φτάνοντας τα 87,6 δολάρια το βαρέλι – το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης.

«Αυτό θα προκαλέσει κατάρρευση στις παγκόσμιες οικονομίες. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί για λίγες εβδομάδες, η ανάπτυξη του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Οι τιμές ενέργειας θα αυξηθούν, θα υπάρξουν ελλείψεις προϊόντων και θα ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση με εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ.

Αν και δεν υπήρξε ζημιά στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις της χώρας, οι επιπτώσεις στην ξηρά εξακολουθούν να αξιολογούνται. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη την έκταση της ζημιάς· αυτή τη στιγμή αξιολογείται. Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η αποκατάσταση», πρόσθεσε.

Καθυστερήσεις στα ενεργειακά σχέδια του Κατάρ

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κατάρ, ύψους 30 δισ. δολαρίων, που αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο πεδίο North Field από 77 εκατ. σε 126 εκατ. τόνους ετησίως έως το 2027, θα καθυστερήσει, όπως ανέφερε ο Καάμπι. Η πρώτη παραγωγή είχε προγραμματιστεί για το τρίτο τρίμηνο του 2023.

«Θα καθυστερήσουν σίγουρα όλα τα σχέδια επέκτασής μας. Αν επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα, η επίδραση θα είναι ελάχιστη. Αν χρειαστεί ένας ή δύο μήνες, θα είναι διαφορετικά», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο Καάμπι προβλέπει ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να εκτοξευτούν στα 150 δολάρια το βαρέλι μέσα σε δύο ή τρεις εβδομάδες, εάν τα δεξαμενόπλοια και τα εμπορικά πλοία αδυνατούν να περάσουν από το Στενό του Χορμούζ, κρίσιμο πέρασμα μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και αερίου.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα φτάσουν τα 40 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (117 ευρώ ανά MWh), σχεδόν τετραπλάσιες από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επηρεάσει πολλούς τομείς πέραν της ενέργειας, πλήττοντας βιομηχανίες που εξαρτώνται από πετροχημικά και πρώτες ύλες για λιπάσματα.

Επικίνδυνη η ναυσιπλοΐα στα Στενα του Ορμούζ

Η κυκλοφορία μέσω του στενού έχει μειωθεί σημαντικά από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεση στο Ιράν το Σάββατο. Τουλάχιστον δέκα πλοία έχουν πληγεί, τα ασφάλιστρα ναυτιλίας έχουν εκτοξευτεί και οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται απρόθυμοι να ρισκάρουν τα πλοία και τα πληρώματά τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς επιδιώκουν να καταστρέψουν το ισλαμικό καθεστώς. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία μέσω του Στενού και προσφέρθηκε να παρέχει επιπλέον ασφάλιση στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Ωστόσο, ο Καάμπι υπογράμμισε ότι η διέλευση παραμένει επικίνδυνη, καθώς το στενότερο σημείο του Στενού έχει πλάτος μόλις 24 μίλια και βρίσκεται πολύ κοντά στην ιρανική ακτή. «Ο τρόπος που βλέπουμε τις επιθέσεις, φέρνοντας πλοία στο στενό… είναι πολύ επικίνδυνο. Θα είναι δύσκολο να πείσουμε τα πλοία να μπουν.

Επίσης, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα θεωρήσουν ότι γίνονται μεγαλύτερος στόχος, επειδή στοχεύουν τα στρατιωτικά πλοία», σημείωσε.

«Εκτός από την ενέργεια, θα υπάρξει διακοπή του εμπορίου μεταξύ του Κόλπου και του υπόλοιπου κόσμου, κάτι που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες του Κόλπου και στους εμπορικούς εταίρους παγκοσμίως», κατέληξε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ.