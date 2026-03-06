Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να «παγώσουν» δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που βρίσκονται στο έδαφός τους, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη τις τελευταίες ημέρες, μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (06.03.2026), αν τα ΗΑΕ προχωρήσουν στο πάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, η Τεχεράνη θα αποκοπεί σχεδόν πλήρως από το ξένο συνάλλαγμα. Η εξέλιξη αυτή θα επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική κρίση και τον πληθωρισμό, ενώ ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στην έκτη ημέρα του.

Πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 1.000 drones και πυραύλους προς τα ΗΑΕ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή και κινητοποίηση των αμυντικών μηχανισμών των Εμιράτων.

Οικονομικές σχέσεις και κυρώσεις

Για χρόνια, τα ΗΑΕ λειτουργούσαν ως χρηματοοικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που αναζητούσαν «καταφύγιο» από τις δυτικές κυρώσεις. Μέσω αυτού του δικτύου, η Τεχεράνη κατάφερνε να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου και να διοχετεύει τα έσοδα σε προγράμματα όπλων και άλλες δραστηριότητες.

Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι τηρούν τις διεθνείς κυρώσεις και παραμένουν προσηλωμένες στην προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μέτρα υπό εξέταση

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, οι αρχές των Εμιράτων εξετάζουν μία σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των παράνομων ιρανικών δικτύων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων εταιρειών-βιτρίνα που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εμπορικών συναλλαγών.

Εκτεταμένη καταστολή σε τοπικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος που διευκολύνουν μεταφορές χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος.

Εφόσον τα ΗΑΕ κινηθούν εναντίον του χρηματοδοτικού δικτύου του Ιράν, βασικός στόχος φέρεται να είναι λογαριασμοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την ισχυρή οργάνωση που στηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης.

Ναυτικές κινήσεις και «σκιώδης στόλος»

Παράλληλα, τα ΗΑΕ εξετάζουν και πιθανή άμεση ναυτική δράση, προχωρώντας σε κατασχέσεις ιρανικών πλοίων. Ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον «σκιώδη στόλο» πετρελαιοφόρων του Ιράν που δραστηριοποιείται σε λιμάνια και θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα πιθανό πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν θα καλύψει όλους τους ιρανικούς λογαριασμούς, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί διαμένουν στα ΗΑΕ και διατηρούν νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Οικονομικά δεδομένα και δίκτυα

Το 2024, περίπου 9 δισ. δολάρια που πέρασαν από λογαριασμούς αμερικανικών τραπεζών φαίνεται να συνδέονταν με μυστικές ιρανικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Από αυτά, το 62% κατέληξε σε εταιρείες με έδρα τα ΗΑΕ, κυρίως μέσω πωλήσεων πετρελαίου από ιρανικές εταιρείες στο Ντουμπάι.

Η Τεχεράνη έχει δημιουργήσει εταιρείες-βιτρίνα στα Εμιράτα για να λαμβάνει πληρωμές, να διεκπεραιώνει εμπορικές συναλλαγές και να αποκρύπτει την προέλευση των χρημάτων.

Παράλληλα, διατηρεί έναν «σκιώδη στόλο» παλαιών δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό κυρώσεις, συχνά αποκρύπτοντας την τοποθεσία και την ιδιοκτησία τους.

Πολλά από αυτά τα πλοία ανήκουν ή διαχειρίζονται εταιρείες με έδρα τα ΗΑΕ και την Ασία, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα περίπλοκη για τις αρχές του Κόλπου.

