Η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκαλεί έντονη πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών του Κόλπου, οδηγώντας τα σε πρωτοφανή επανεξέταση των διεθνών επενδύσεων και των μελλοντικών τους δεσμεύσεων.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της περιοχής, οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την οικονομική καταπόνηση που προκαλεί ο πόλεμος, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει κρατικές επενδύσεις, χορηγίες στον αθλητισμό και συμβόλαια με ιδιώτες επενδυτές.

Τρεις από τις τέσσερις μεγάλες οικονομίες του Κόλπου – Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Κατάρ – έχουν ήδη πραγματοποιήσει κοινές συζητήσεις για τις πιέσεις που δέχονται. Ορισμένα κράτη έχουν ξεκινήσει εσωτερικές νομικές διαδικασίες για να εξετάσουν εάν μπορούν να επικαλεστούν ρήτρες ανωτέρας βίας (force majeure) σε υφιστάμενες συμβάσεις, προκειμένου να μειώσουν το βάρος των αναμενόμενων οικονομικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα αν οι πολεμικές δαπάνες συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό.

Η δημοσιονομική στενότητα αποδίδεται στη μείωση των εσόδων από την ενέργεια, λόγω της επιβράδυνσης της παραγωγής και των προβλημάτων στις μεταφορές. Παράλληλα, οι τομείς του τουρισμού και των αερομεταφορών έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα, ενώ οι χώρες του Κόλπου καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατακόρυφη αύξηση στις αμυντικές δαπάνες.

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο και διπλωματικές πιέσεις

Η προοπτική μιας τέτοιας επενδυτικής αναδίπλωσης έχει προκαλέσει ανησυχία στον Λευκό Οίκο. Τα κυρίαρχα επενδυτικά ταμεία του Κόλπου, από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, είχαν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μετά την επίσκεψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή. Η πιθανή απόσυρση κεφαλαίων από τη Δύση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Τραμπ να αναζητήσει διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου.

Κρίσιμη η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει κρίσιμη, καθώς η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά σταματήσει μετά από επιθέσεις σε τουλάχιστον δέκα δεξαμενόπλοια. Το Κατάρ αναγκάστηκε να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας μετά από επίθεση με drone σε μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ έχουν πληγεί στρατηγικές υποδομές, όπως διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Αντιδράσεις επιχειρηματιών του Κόλπου

Το κλίμα δυσαρέσκειας αποτύπωσε ο επιχειρηματίας Khalaf al-Habtoor, ο οποίος μέσω των social media αμφισβήτησε ευθέως την απόφαση του Τραμπ να παρασύρει την περιοχή σε πόλεμο χωρίς να υπολογίσει τις παράπλευρες απώλειες. Ο al-Habtoor υπογράμμισε ότι τα κράτη του Κόλπου, τα οποία αναμενόταν να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, έχουν πλέον κάθε λόγο να αναρωτιούνται εάν τα χρήματά τους στηρίζουν την ειρήνη ή έναν πόλεμο που τα εκθέτει σε θανάσιμο κίνδυνο.