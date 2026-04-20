Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ πραγματοποιεί συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί τη Δευτέρα, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ναυπηγική βιομηχανία.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Νοτιοκορεάτη προέδρου στην Ινδία έπειτα από οκτώ χρόνια.

«Το επίπεδο της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Νότιας Κορέας και Ινδίας παραμένει ακόμη πολύ χαμηλό», δήλωσε ο Λι την Κυριακή κατά τη διάρκεια δείπνου με μέλη της κορεατικής κοινότητας στο Νέο Δελχί.

«Στο εξής, θα επεκτείνουμε αυτό το πεδίο και θα καταστήσουμε τη σχέση μεταξύ Νότιας Κορέας και Ινδίας εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον προεδρικό σύμβουλο Γουί Σουνγκ-λακ, οι δύο χώρες επιδιώκουν τη βελτίωση της Συνολικής Οικονομικής Εταιρικής Συμφωνίας τους, με στόχο να σχεδόν διπλασιάσουν το διμερές εμπόριο στα 50 δισ. δολάρια έως το 2030, από 25,7 δισ. δολάρια πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Λι θα συμμετάσχει και σε επιχειρηματικά φόρουμ με εταιρικούς ηγέτες. Πιθανοί τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν τη χρηματοοικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, σύμφωνα με τον Γουί.

Η Σεούλ στρέφεται στο Νέο Δελχί για το νάφθα (ενδιάμεσο προϊόν διύλισης του πετρελαίου)

Ο Λι υπογράμμισε την Κυριακή ότι η αστάθεια στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι παγκόσμιες οικονομικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν θα καταστήσουν τις δύο χώρες «τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους» μεταξύ τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ινδία όχι απλώς ως αγορά καταναλωτών, αλλά ως κρίσιμο κόμβο στην παγκόσμια παραγωγή και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τον περασμένο μήνα, η Νότια Κορέα ζήτησε επειγόντως από την Ινδία να αυξήσει τις προμήθειες νάφθας, προκειμένου να μετριάσει πιθανές διαταραχές από την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία κάλυψε περίπου το 8% των εισαγωγών νάφθας της Νότιας Κορέας πέρυσι. Ο Υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας, Γεο Χαν-κου, δήλωσε ότι οι αυξημένες εισαγωγές θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Διεθνούς Εμπορίου της Κορέας, η Νότια Κορέα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 12,8 δισ. δολαρίων πέρυσι, με εξαγωγές ύψους 19,2 δισ. και εισαγωγές 6,4 δισ. δολαρίων.

Σε πρόσφατο σεμινάριο πολιτικής στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, ο ερευνητής του Ασιατικού Κέντρου του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, Μαένγκ Χιουν-τσουλ, επισήμανε ότι η Ινδία έχει από καιρό εκφράσει ανησυχίες για το αυξανόμενο εμπορικό της έλλειμμα με τη Νότια Κορέα και σημείωσε πως οι πολιτικοί δεσμοί δεν έχουν εξελιχθεί με τον ίδιο ρυθμό όπως οι εμπορικοί.

Ο Λι ανέφερε ότι η ναυπηγική θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό πεδίο ενισχυμένης συνεργασίας, καθώς ανταποκρίνεται στην ινδική προτεραιότητα για δημιουργία θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας παράλληλα τη βιομηχανική τεχνογνωσία της Νότιας Κορέας. Πρόσθεσε ότι οι τομείς των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων, που συνδέονται με τη δημοτικότητα της κορεατικής κουλτούρας, προσφέρουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Μετά την επίσκεψη στην Ινδία, ο Λι θα μεταβεί στο Βιετνάμ.