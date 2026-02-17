Στο Νέο Δελχί μεταβαίνει αύριο. Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το συνέδριο που διοργανώνει η Ινδία για την Τεχνητή Νοημοσύνη – AI Impact Summit. Για ένα 48ωρο στο Νέο Δελχί θα πραγματοποιηθούν τετ α τετ, πάνελ και διαβουλεύσεις με στόχο – των διοργανωτών- να μετατοπιστεί η διεθνής συζήτηση για την ΑΙ σε «απτές συνεργασίες» και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ανάμεσα στους περίπου 20 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα πάρουν μέρος στο συνέδριο – στην ελληνική αποστολή ένας ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγες, ανάμεσα στα ραντεβού του Μητσοτάκη, ο οποίος θα προχωρήσει και σε παρέμβαση στη σύνοδο, είναι εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Στο περιθώριο της συνόδου ο ίδιος θα έχει κατ’ ίδιαν συζήτηση με τον ομόλογο του Ναρέντρα Μόντι.

Κατά τ’ άλλα, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, στα επικείμενα τετ α τετ του Μητσοτάκη είναι οι εξής:

-Μάικλ Κράτσιος, βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου

-Ντέμης Χασάμπης, Google DeepMind

-Μπραντ Σμιθ, αντιπρόεδρος της Microsoft

-Μάτι Στανισέφσκι, CEO, ElevenLabs

-Σαμ Αλτμαν, CEO, OpenAI

-Αρθρουρ Μενς, CEO, Mistral AI