Ένα 48ωρο συναντήσεων στην ινδική πρωτεύουσα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δεύτερη μετά από ακριβώς δύο χρόνια επίσκεψη του στο Νέο Δελχί και τρία χρόνια μετά την αναβάθμιση της ελληνο-ινδικής συνεργασίας σε «στρατηγική σχέση» (Αύγουστος 2023). Το συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Impact Summit) που διοργανώνει ο Ναρέντρα Μόντι, προσκαλώντας εκπροσώπους κορυφαίων εταιριών και περισσότερους από 20 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, γίνεται το σκηνικό για σειρά συζητήσεων, οι οποίες αναμένεται να υπερβούν τα ζητήματα της ΑΙ.

Για την Αθήνα η επίσκεψη Μητσοτάκη (μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον ειδικό γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην προεδρία της κυβέρνησης Γιάννη Μαστρογεωργίου) χαρακτηρίζεται από πρωθυπουργικούς συνεργάτες ως «στρατηγικής επιλογής» – σε πολιτικό και γεωοικονομικό επίπεδο.

Η Αθήνα ψάχνει τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας με το Νέο Δελχί (ενισχύοντας την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία σε Βομβάη και Μπανγκαλόρ) στους τομείς της ασφάλειας – άμυνας, της ενέργειας και της τεχνολογίας και ο πρωθυπουργός θέλει ουσιαστικά να ανοίξει την πόρτα της Ευρώπης στην Ινδία. «Η χώρα μας μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη», όπως το θέτει κυβερνητική πηγή.

Ο οικονομικός διάδρομος

Και παραπέμπει ειδικότερα στο βάρος που ρίχνει η ελληνική πλευρά σε ένα πρότζεκτ που στηρίζεται θερμά και από τις ΗΠΑ: στον οικονομικό διάδρομο Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC) Εκεί η Ελλάδα θέλει να αποκτήσει «ζωτικό σημείο», εκμεταλλευόμενη προφανώς τη γεωγραφική θέση της.

«Βρισκόμαστε εγγύτερα από τη γεωγραφική απόσταση που μας χωρίζει» έλεγε Μητσοτάκης στον Μόντι από το Μαξίμου το 2023 και αντίστοιχο αναμένεται να είναι και τώρα το μήνυμα του στην κατ’ ιδίαν συζήτησή τους αύριο, Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου.

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να κυνηγά τη συνεργασία με την Ινδία σε μια σειρά από τομείς – όχι μόνο στην ασφάλεια και στην τεχνολογία αλλά επιπλέον στο εμπόριο, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, σε μια περίοδο που η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας δείχνει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες.

«Συνδιαμορφωτές»

Σήμερα, Τέταρτη (απόγευμα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο συνέδριο που πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam – σε αυτό ο Μητσοτάκης θα παρέμβει αύριο.

Ανάμεσα στα προγραμματισμένα ραντεβού του είναι πρόσωπα – κλειδιά ως προς τη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης, για την οποία η Ελλάδα διεκδικεί να παίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ισχυρό ρόλο συνδιαμορφωτή των εξελίξεων.

Και η Ινδία από την πλευρά της θέλει μέσω του συνεδρίου να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε απτές συνεργασίες.

Ποιους (ξανα)βλέπει

Για δεύτερη φορά σε περίπου πέντε μήνες – από τον περασμένο Σεπτέμβριο -, ο Μητσοτάκης θα βρεθεί με τον Μάικλ Κράτσιος, τον βοηθό του Αμερικανού προέδρου επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου. Οι δύο τους είχαν συζητήσει στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για άλλη μια φορά θα συζητήσει με τον Μπραντ Σμιθ της Microsoft καθώς και με τον νεαρό Άρθουρ Μενς, CEO της startup εταιρίας Mistral AΙ. Πρόκειται για μία εκ των μεγαλύτερων νεοφυών ευρωπαϊκών εταιρειών με την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει από το περασμένο φθινόπωρο μνημόνιο κατανόησης με αιχμή την αξιοποίηση της ΑΙ στη δημόσια διοίκηση.

Στις προγραμματισμένες συναντήσεις είναι επίσης αλλά δύο πρόσωπα με τα οποία ο Μητσοτάκης είχε προ μηνών δια ζώσης ή διαδικτυακές συζητήσεις: ο Ντέμης Χασάμπης (Google DeepMind), ο οποίος είχε βρεθεί στο Μαξίμου με στελέχη της Google το φθινόπωρο και ο Σαμ Αλτμαν (OpenAI) με τον οποίο έχουν μιλήσει για την ΑΙ και την εκπαίδευση – σχολεία. Ανάμεσα σε άλλους, ο Μητσοτάκης θα συναντήσει και τον νεαρό CEO της ElevenLabs, Μάτι Στανισέφσκι.