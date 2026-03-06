- Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει μια «ευρείας κλίμακας σειρά πληγμάτων» εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, επλήγη η λεωφόρος Jomhuri, ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας.
- Το Ισραήλ γνωστοποίησε επίσης ότι στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, εντείνοντας την ένταση στον Λίβανο. Η προηγούμενη εντολή εκκένωσης σχεδόν ολόκληρου του νότιου τμήματος της Βηρυτού, όπου κατοικούν πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι, έχει οξύνει περαιτέρω τους φόβους για κλιμάκωση.
- Παράλληλα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν πόλεις στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, μεταξύ των οποίων η Ντούρις στην κοιλάδα Μπεκάα, καθώς και τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.
- Χώρες της Μέσης Ανατολής αναχαιτίζουν πλήγματα καθώς ξημερώνει η έβδομη ημέρα του πολέμου. Το Ιράν επιχειρεί να αποδυναμώσει τις αντιαεροπορικές άμυνες καταστρέφοντας αμερικανικά ραντάρ που ανιχνεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες από την Αραβική Χερσόνησο.
- Στο Κουβέιτ, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω αναφορών για ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
- Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας αναχαίτισαν επιτυχώς επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ στη Ντόχα.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν «καταστρέφεται πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και σε επίπεδα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα «δεν διαθέτει πλέον αεροπορία ούτε αντιαεροπορική άμυνα», ενώ πρόσθεσε πως η αεροπορία της «έχει εξαφανιστεί». μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ανέφερε παράλληλα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όποτε το θελήσει εκείνος.
- Σε δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο ο Aμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, ότι αξιωματούχοι του Ιράν απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ελπίδα επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Τηλεφωνούν, λένε “Πώς μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία;”», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να διευκρινίσει ποιο πρόσωπο από την ιρανική πλευρά φέρεται να ήρθε σε επαφή, ούτε αν υπήρξε κάποια σοβαρή προσπάθεια για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.
- Από την πλευρά του, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν» οποιαδήποτε χερσαία εισβολή των ΗΠΑ και είναι έτοιμες να «εξευτελίσουν εκείνους τους διεφθαρμένους Αμερικανούς αξιωματούχους σκοτώνοντας και αιχμαλωτίζοντας χιλιάδες».
Live εικόνα από το Τελ Αβίβ