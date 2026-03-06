Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι οι κοινές αεροπορικές επιδρομές τους κατά του Ιράν έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα, πλήττοντας καίριες υποδομές του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου. Οι στρατιωτικοί ηγέτες των δύο χωρών προειδοποίησαν ότι η επιχείρηση θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγος Eyal Zamir, δήλωσε ότι τα κύματα επιθέσεων κατέστρεψαν το 80% της ιρανικής αεράμυνας και το 60% των εκτοξευτήρων πυραύλων, επισημαίνοντας ωστόσο πως «η απειλή δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί».

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του, νέα επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του κεντρικού Ισραήλ, που περιελάμβανε κεφαλή διασποράς, προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα σύμφωνα με αναρτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών ναυτικών στόχων. Μεταξύ αυτών φέρεται να επλήγη πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

U.S. forces aren’t holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Brad Cooper, ανέφερε ότι οι ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν μειωθεί κατά 90% από την πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ οι επιθέσεις με drones έχουν μειωθεί κατά 83% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Εντατικοποίηση των επιχειρήσεων

Ο Cooper πρόσθεσε ότι βομβαρδιστικά B-2 έριξαν δεκάδες διατρητικές βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, στοχεύοντας υπόγειους εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων, ενώ οι επιδρομές επεκτείνονται και σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη ανακοινώσει ότι έπληξε εκατοντάδες επίγειους εκτοξευτήρες ιρανικών πυραύλων που μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, η επόμενη φάση της αεροπορικής εκστρατείας θα επικεντρωθεί σε υπόγεια καταφύγια όπου φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι και συναφής εξοπλισμός.

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 θεωρούνται κρίσιμα για τη μεταφορά βαρέων βομβών bunker-buster, ικανών να διαπεράσουν τα ενισχυμένα υπόγεια συστήματα του Ιράν.

Δηλώσεις από το Πεντάγωνο

Ο Cooper σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει τουλάχιστον 30 ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς drones, «μεγέθους αντίστοιχου ενός αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου». Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών για να συνεχίσουν τον βομβαρδισμό επ’ αόριστον.

«Το Ιράν πιστεύει ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον ρυθμό, κάτι που αποτελεί σοβαρό σφάλμα εκτίμησης», ανέφερε ο Hegseth σε δημοσιογράφους στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στη Φλόριντα. «Τα αποθέματά μας είναι πλήρη και η αποφασιστικότητά μας ακλόνητη», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι η αμερικανική ισχύς πάνω από την Τεχεράνη «πρόκειται να αυξηθεί δραματικά».

«Περισσότερες μοίρες μαχητικών, περισσότερες δυνατότητες, περισσότερα αμυντικά συστήματα», είπε, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν «πιο συχνές αποστολές βομβαρδιστικών».

Νέα φάση του πολέμου

Ο Cooper και ο Zamir επιβεβαίωσαν ότι οι δυνάμεις τους μεταβαίνουν στη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην έκτη ημέρα του.

«Αφού ολοκληρώσαμε το στάδιο του αιφνιδιαστικού αρχικού πλήγματος, με το οποίο εξασφαλίσαμε αεροπορική υπεροχή και καταστείλαμε το βαλλιστικό σύστημα, περνάμε τώρα στη φάση ενίσχυσης των επιθέσεων στα θεμέλια του καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων», δήλωσε ο Zamir.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν «επιπλέον αιφνιδιαστικές κινήσεις» που δεν προτίθεται να αποκαλύψει, υπογραμμίζοντας τη «ιστορική συνεργασία» μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ και του αμερικανικού στρατού.

«Πολεμάμε βασισμένοι σε κοινά συμφέροντα και αξίες. Με συντονισμένες ενέργειες απογυμνώνουμε το καθεστώς από τις στρατιωτικές του δυνατότητες, οδηγώντας το σε στρατηγική απομόνωση και σε πρωτοφανή αδυναμία», κατέληξε ο Zamir.