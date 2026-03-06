Το Ιράν αποτελεί τη 17η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση, ακριβώς πίσω από το Σουδάν και τη Λιβύη, καλύπτοντας περίπου 1,65 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βρίσκεται στη Δυτική Ασία και μοιράζεται χερσαία σύνορα με επτά χώρες: το Ιράκ, το Τουρκμενιστάν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και την Αρμενία.

Η συνολική του έκταση αντιστοιχεί περίπου στο ένα έκτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το ένα πέμπτο της Αυστραλίας και το μισό της Ινδίας. Είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το Ιράκ και 80 φορές μεγαλύτερο από το Ισραήλ.

Με πληθυσμό 92 εκατομμυρίων κατοίκων, το Ιράν αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού των ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων ζει στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου κυριαρχούν απόκρημνα βουνά, εύφορες κοιλάδες και λεκάνες απορροής ποταμών.

Η χώρα διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που την κατατάσσει στην ένατη θέση παγκοσμίως ως παραγωγό πετρελαίου και στην τρίτη ως παραγωγό φυσικού αερίου.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ιράν ανέρχεται σε 375 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς το στην 43η θέση διεθνώς. Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται περίπου στο 9,2%.

Τα κύρια πληθυσμιακά κέντρα

Η Τεχεράνη είναι η πρωτεύουσα του Ιράν από το 1795, επί δυναστείας Καζάρων, ενώ η ιστορία της πόλης εκτείνεται σε βάθος 6.000 έως 7.000 ετών.

Η Μασάντ, στα βορειοανατολικά, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με 3,4 εκατομμύρια κατοίκους – πληθυσμό αντίστοιχο με αυτόν του Λος Άντζελες. Με ιστορία 1.200 χρόνων, αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο, καθώς φιλοξενεί το ιερό του Ιμάμη Ρεζά, που προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο.

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, το Ισφαχάν, αριθμεί 2,3 εκατομμύρια κατοίκους, παρόμοιο αριθμό με το Χιούστον. Με ιστορία άνω των 2.500 ετών, υπήρξε πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των Σαφαβιδών από το 1501 έως το 1722. Σήμερα αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης και βιομηχανίας, με δραστηριότητες στην κλωστοϋφαντουργία, τον χάλυβα, τη μεταποίηση, καθώς και στους τομείς της πυρηνικής και αεροδιαστημικής τεχνολογίας.

Η ευρύτερη περιοχή του Ισφαχάν φιλοξενεί μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ προς το τέλος του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο.

Άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν είναι η Σιράζ με 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, η Ταμπρίζ με 1,7 εκατομμύρια, η Καράτζ με 1,6 εκατομμύρια, η Κομ με 1,4 εκατομμύρια και η Αχβάζ με 1,3 εκατομμύρια κατοίκους.