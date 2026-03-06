O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν ανησυχεί για την άνοδο των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αποδίδεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν. Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters, ο πρόεδρος τόνισε ότι προτεραιότητά του παραμένει η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.

«Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό», ανέφερε όταν ρωτήθηκε για τις αυξημένες τιμές στα πρατήρια. «Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει αυτό, και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν· αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ανέβουν λίγο οι τιμές της βενζίνης».

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν αλλαγή τόνου για τον πρόεδρο, ο οποίος μόλις τον περασμένο μήνα είχε επισημάνει τη μείωση των τιμών καυσίμων στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, αλλά και σε προεκλογική συγκέντρωση στο Τέξας λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν τα αμερικανικά πλήγματα το Σάββατο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη αύξηση στις τιμές της βενζίνης θα μπορούσε να πλήξει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου. Οι ψηφοφόροι εμφανίζονται ήδη δυσαρεστημένοι με το αυξημένο κόστος ζωής και τη διαχείριση της οικονομίας από τον Τραμπ.

Παρά τις δημόσιες προσπάθειες του προέδρου να υποβαθμίσει το θέμα, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έχουν πραγματοποιήσει επαφές με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιρειών για την αναζήτηση λύσεων, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε ανώνυμα, αποκάλυψε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα μεταξύ των ομάδων ενέργειας και εθνικής ασφάλειας για τη διαμόρφωση μέτρων που θα συγκρατήσουν τις τιμές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γουάιλς προειδοποίησε σε εσωτερικές συσκέψεις ότι η απραξία θα ήταν «καταστροφική» για τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές.

Ανησυχία για τις αγορές και τις πολιτικές συνέπειες

Ο Τραμπ έχει θέσει χρονικό ορίζοντα τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων για τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ωστόσο ειδικοί εκφράζουν σκεπτικισμό, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τον τελικό της στόχο, ενώ η σύγκρουση εξαπλώνεται στην περιοχή.

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα του Στρατηγικού Πετρελαϊκού Αποθέματος, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, εκφράζοντας παράλληλα βεβαιότητα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς –όπως είπε– το ιρανικό ναυτικό βρίσκεται «στον πάτο της θάλασσας».

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 16% από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, καθώς η επέκταση των συγκρούσεων έχει προκαλέσει διαταραχές στις προμήθειες της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την AAA, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 3,25 δολάρια το γαλόνι – 15 σεντς υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι.

Ο Τραμπ, ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αυξήσεις «δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες».

Η στρατηγική του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι η σύγκρουση με το Ιράν και οι συνέπειές της στις τιμές της βενζίνης θα είναι βραχυπρόθεσμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενεργειακοί σύμβουλοι του προέδρου θεωρούν ότι η αναστάτωση στις αγορές καυσίμων είναι μικρότερη του αναμενομένου και εισηγούνται υπομονή.

Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση της κυβέρνησης που δεν μειώνει άμεσα τις τιμές μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με πρώτο βήμα την ασφάλιση κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια και πιθανή ναυτική συνοδεία στα Στενά του Ορμούζ.

Τρεις επικεφαλής ενεργειακών εταιρειών δήλωσαν στο Reuters ότι ο Λευκός Οίκος διαθέτει περιορισμένα μέσα για να συγκρατήσει τις τιμές. Όπως ανέφερε ένας εξ αυτών, «οι περισσότερες πολιτικές επιλογές μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν αλλάζουν ουσιαστικά την κατάσταση». Κατά τον ίδιο, η κύρια προτεραιότητα είναι «να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Πιθανές επιλογές και πολιτικές πιέσεις

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου καυσίμων και η χαλάρωση των περιβαλλοντικών περιορισμών για τα θερινά καύσιμα, ώστε να επιτραπούν μείγματα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη.

Σύμφωνα με πηγές, εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο απελευθέρωσης ποσοτήτων από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου, ωστόσο ο πρόεδρος απέκλεισε προς το παρόν αυτή την επιλογή. Παράλληλα, Ρεπουμπλικανοί ηγέτες του Κογκρέσου, όπως ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, υποβαθμίζουν τις ανησυχίες για τις αυξήσεις, συνεχίζοντας να εστιάζουν στα οικονομικά επιτεύγματα του κόμματος ενόψει των εκλογών.

Με πληροφορίες από το Reuters