Η κυβέρνηση Τραμπ αποκλείει προς το παρόν το ενδεχόμενο να αναθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, αλλά εκτιμούν ότι η δυνατότητά του να επηρεάσει ουσιαστικά την αγορά είναι περιορισμένη.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν το Σάββατο, καθώς η επέκταση της σύγκρουσης διαταράσσει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, την Πέμπτη οι τιμές σημείωσαν πτώση για πρώτη φορά έπειτα από έξι ημέρες, έπειτα από πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να παρέμβουν στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αξιωματούχοι εμφανίστηκαν επίσης επιφυλακτικοί ως προς την άμεση αξιοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς αυτά είναι αυτή τη στιγμή περίπου κατά 60% γεμάτα.

Αναμονή για μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Πέμπτη ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών της ενέργειας εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παρεμβάσεων στην αγορά συμβολαίων πετρελαίου.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ασαφείς. Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για εσωτερικά ζητήματα, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, δηλώνοντας ότι «δεν θέλουν να προτρέξουν της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από το Reuters