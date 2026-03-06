Χιλιάδες επιβάτες κρουαζιερόπλοιων εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει παραλύσει τη ναυσιπλοΐα και τις τουριστικές μετακινήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), που υπάγεται στον ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι έως την Πέμπτη (05/03/26) περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων παραμένουν αποκλεισμένοι, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν έχει ουσιαστικά «παγώσει» τα ταξίδια στην περιοχή.

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση σε αθώους ναυτικούς δεν δικαιολογείται ποτέ», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ. «Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή όταν δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή», πρόσθεσε.

Σοβαρός αντίκτυπος στον τουρισμό και τη ναυτιλία

Το πάγωμα των ταξιδιών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο τουριστικός τομέας πλήττεται έντονα, με τις επιπτώσεις να επεκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή.

Η εταιρεία Global Forecasting προβλέπει ότι οι εισερχόμενες αφίξεις τουριστών θα μειωθούν έως και κατά ένα τέταρτο μέσα στο 2026, γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις οικονομίες της περιοχής.

Απώλειες και κίνδυνοι για τους ναυτικούς

Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, ο πόλεμος έχει προκαλέσει και ανθρώπινες απώλειες. Την Πέμπτη, δύο Ινδοί ναυτικοί, ο Ασις Κουμάρ και ο Νταλίπ Σινγκ, σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου με σημαία Παλάου, με την ονομασία Skylight, στον Κόλπο του Ομάν.

Πολλά από τα πλοία που επλήγησαν επρόκειτο να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου.

Επίσης, η θαλάσσια κυκλοφορία έχει σχεδόν σταματήσει, με μείωση κατά 80% το Σαββατοκύριακο, ενώ οι διελεύσεις πετρελαιοφόρων έχουν περιοριστεί κατά 90% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τέλος, περίπου 23.000 Ινδοί στρατιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι κοντά στα στενά, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

